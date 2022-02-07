Eyüpsultan'da su dolum tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Kemerburgaz mevkisinde 5 bin metrekare alanda faaliyet gösteren tesiste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kemerburgaz mevkisinde 5 bin metrekare alanda faaliyet gösteren tesiste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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