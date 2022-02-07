  • BIST 1.915,02
  • Altın 782.78679
  • Dolar 13.5477
  • Euro 15.4908
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya -3 °C
»

Eyüpsultan'da üniversiteli kızın kafasına taşla vuran şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı

Eyüpsultan'da okuluna giden üniversite öğrencisi Aslı Gizem U.'ya yerden taş alarak başına vurduğu iddiasıyla tutuklanan şüpheli Özcan Mercan hakkındaki soruşturma tamamlandı.
Eyüpsultan'da üniversiteli kızın kafasına taşla vuran şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı

Olay, Emniyettepe Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde 20 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşti. Okula gitmekte olan Aslı Gizem U'ya, yolda giderken hiç tanımadığı Özcan Mercan yerden aldığı taşı kafasına vurdu. Başına aldığı darbeyle kanlar içerisinde kalan Aslı Gizem U. korku içerisinde okuluna koştu.O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Aslı Gizem U.'ya ilk müdahaleyi okulundaki görevliler yaptı, daha sonra Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Olayın emniyete bildirilmesinin ardından kamera kayıtlarını da incelemeye alan Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Özcan Mercan'ı yakaladı. Adliyeye çıkarılan Özcan Mercan 21 Ocak'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli Özcan Mercan'ın emniyete verdiği ifadesinde, işsiz olduğunu, maddi durumu nedeniyle hak ettiği hayatı yaşamadığından dolayı bu olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

Soruşturmayı tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Özcan Mercan hakkında "Silahla basit yaralama" suçundan 6 aydan 1yıl 6 aya kadar hapis talep edildi. İddianame kabul edilirse şüpheli önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İçişleri: Eren Kış-21 operasyonu başlatıldı07 Şubat 2022 Pazartesi 10:22
  • MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi07 Şubat 2022 Pazartesi 10:21
  • Avcılar'da D-100'de zincirleme kaza07 Şubat 2022 Pazartesi 10:21
  • Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde kullanılan silah kayalıklarda bulundu07 Şubat 2022 Pazartesi 09:46
  • Binance Türkiye'den kripto para yatırımcılarına net uyarı!07 Şubat 2022 Pazartesi 09:43
  • Selçuk Bayraktar tarihi açıkladı: Azerbaycan'da TEKNOFEST heyecanı!07 Şubat 2022 Pazartesi 09:34
  • Bahçeli'den son dakika Cumhurbaşkanlığı açıklaması: Adayımız Erdoğan'dır07 Şubat 2022 Pazartesi 09:34
  • Irak’tan, 'terör örgütü PKK'nın ülkedeki varlığı yasal değil' açıklaması07 Şubat 2022 Pazartesi 09:33
  • Avrupalılar araç alırken milliyetçi07 Şubat 2022 Pazartesi 09:32
  • Öğrenci servislerine denetim07 Şubat 2022 Pazartesi 09:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti