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F1 Avustralya Grand Prix'sini Leclerc kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 3. ayağı Avustralya Grand Prix'sinde, Ferrari takımının Monakolu pilotu Charles Leclerc birinci oldu.
F1 Avustralya Grand Prix'sini Leclerc kazandı

Sezonun 3. mücadelesi, Melbourne kentiyle aynı adı taşıyan 5,2 kilometrelik pistte, 58 tur üzerinden yapıldı.

Pole pozisyonundaki Charles Leclerc startta liderliğini korudu. 9. cepten kalkan diğer Ferrari sürücüsü Carlos Sainz ise 2. turda spin atarak yarış dışı kaldı.

"Pit stop"lar sonrası Leclerc'in arkasında 2. sırada yer alan Red Bull pilotu Max Verstappen, 39. turda aracının arızalanması nedeniyle mücadeleye veda etti.

Kalan bölümde yarışı rahat biçimde lider götüren Leclerc, en hızlı tur zamanını da elde ederek damalı bayrağı ilk sırada gördü. 24 yaşındaki sürücü, sezonun 2'nci, kariyerinin 4. birinciliğine ulaştı.

Red Bull'dan Sergio Perez, Leclerc'in 20.5 saniye arkasında 2'nci, Mercedes'ten George Russell ise liderin 25.5 saniye gerisinde 3. oldu.

Puanını 71'e çıkaran pilotlar klasmanı lideri Leclerc, en yakın rakibiyle arasındaki farkı 34 puana yükseltti.

Sezonun 4. yarışı Emilia-Romagna Grand Prix'si 24 Nisan'da yapılacak.

Avustralya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar
1. Charles Leclerc (Monako): 71 puan

2. George Russell (Büyük Britanya): 37

3. Carlos Sainz (İspanya): 33

4. Sergio Perez (Meksika): 30

5. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 28

Takımlar
1. Ferrari: 104

2. Mercedes: 65

3. Red Bull: 55

4. McLaren: 24

5. Alpine: 22

Kaynak: Haber Kaynağı
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