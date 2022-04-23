  • BIST 2.472,50
  • Altın 915.272
  • Dolar 14.7337
  • Euro 15.9092
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 20 °C
»

F1 Emilia-Romagna Grand Prix'sinde 'pole' pozisyonu Verstappen'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 4. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'sinde "pole" pozisyonunu, Red Bull takımından Hollandalı Max Verstappen elde etti.
F1 Emilia-Romagna Grand Prix'sinde 'pole' pozisyonu Verstappen'in

Verstappen, İtalya'nın Imola kentiyle aynı adı taşıyan 4,9 kilometrelik pistte düzenlenecek yarışın sıralama turlarında 1 dakika 27.999 saniyelik süresiyle galip geldi.

Ferrari'den Charles Leclerc, liderin 0.779 saniye arkasında ikinciliği, McLaren'den Lando Norris ise Verstappen'den 1.132 saniye yavaş turlayarak üçüncülüğü aldı.

TSİ 17.30'de sprint turlarının gerçekleştirileceği yarışın startı ise 24 Nisan Pazar günü TSİ 16.00'da verilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Savaş yanlısı mitinge katılan olimpiyat şampiyonu Rus yüzücüye 9 ay men cezası22 Nisan 2022 Cuma 12:54
  • Asrın Rodi Pak: Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda ilk start alan Türk sporcu olduğum için çok heyecanlıydım22 Nisan 2022 Cuma 12:34
  • Galatasaray'a mahkemeden yeni seçim kararı22 Nisan 2022 Cuma 12:16
  • Futbol'da haftanın programı22 Nisan 2022 Cuma 11:41
  • Spor Toto 1. Lig'de son 5 hafta heyecanı22 Nisan 2022 Cuma 10:49
  • Formula 1'de heyecan İtalya'da devam edecek22 Nisan 2022 Cuma 10:48
  • Göztepe, Gaziantep FK’yi yenememesi halinde Süper Lig’e veda edecek22 Nisan 2022 Cuma 10:48
  • NBA'de Warriors, Nuggets karşısında seriyi 3-0 yaptı22 Nisan 2022 Cuma 10:47
  • Göztepe, Gaziantep FK’yi yenememesi halinde Süper Lig’e veda edecek22 Nisan 2022 Cuma 10:24
  • Kulüpler Birliği'nden Saffet Sancaklı'ya tepki ve 'revizyon' talebi22 Nisan 2022 Cuma 10:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti