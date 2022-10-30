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F1 Meksika Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 20. ayağı Meksika Grand Prix'sine, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.
F1 Meksika Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in

Japonya'da şampiyonluğunu ilan eden Verstappen, başkent Meksiko'daki 4,3 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde düzenlenecek yarışın sıralama turlarında, 1 dakika 17.775 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.

Hollandalı pilotun 0.304 saniye arkasındaki George Russell (Mercedes) ikinciliği, pisti liderden 0.309 saniye yavaş turlayan Lewis Hamilton (Mercedes) üçüncülüğü elde etti.

71 turluk yarış, bugün TSİ 23.00'te başlayacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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