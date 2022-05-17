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Fabrikada büyük yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Fabrikada büyük yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi
Arnavutköy'de bulunan fabrikada yangın çıktı. Yangına çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin söndürme çalışmaları sürüyor.

Arnavutköy'de bulunan fabrikada yangın çıktı. Yangına çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alev alev yanan fabrikayı söndürme çalışmaları devam ediyor.

Arnavutköy Haraççı Mahallesi'nde bulunan, aydınlatma malzemesi üretilen bir fabrikada saat 07.00 sıralarında yangın çıktı.

Alevler kısa sürede fabrikayı sardı. İstanbul'un çok sayıda ilçesinden olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alev alev yanan fabrikadaki yangının bitişikteki 2 fabrikaya sıçradığı belirtildi.

Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yangın ve söndürme çalışması havadan da görüntülendi.

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