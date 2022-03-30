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Fabrikanın çatısından düşen 3 işçi yaralandı

Sivas'ta bir fabrikanın çatısındaki güneş enerji sistemi tesisatını tamir ederken tutundukları panelin kırılması sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen 3 işçi yaralandı.
Fabrikanın çatısından düşen 3 işçi yaralandı

Olay, saat 09.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi 4'üncü kısımda pantolon üretimi yapan bir fabrikada meydana geldi. Fabrikanın güneş enerji sistemi tesisatını tamir etmek için çatıya çıkan Sedat Kılıç, İbrahim Kaynak ve Ömer Akçaban, tutundukları panelin kırılması sonucu yaklaşık 10 metreden düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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