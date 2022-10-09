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Fahrettin Koca'dan İzmir'de bir aile hekiminin darbedilmesine tepki

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de çalıştığı aile sağlığı merkezinde yaşanan tartışma sonrası beyaz kod veren aile hekiminin mesai sonrası darbedilmesine tepki gösterdi.
Fahrettin Koca'dan İzmir'de bir aile hekiminin darbedilmesine tepki

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'in Torbalı ilçesinde bir aile sağlığı merkezinde görev yapan doktorun, dün akşam mesai çıkışında daha önce beyaz kod verdiği şahısla yanındaki iki kişinin saldırısına uğradığını aktardı.

Doktorun ilk müdahalenin ardından, aldığı darbelerin ciddiyeti nedeniyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine nakledildiğini aktaran Koca, şunları kaydetti:
"Şiddet suçlarının artan cezalarını hiç bilmeyenler olduğunu göstermektedir"

"Bu olay, sağlık çalışanlarına karşı darp başta olmak üzere işlenen şiddet suçlarının artan cezalarını hiç bilmeyenler olduğunu göstermektedir. Bu olay, bugün sağlık çalışanına el kaldıranın yarın sağlık kurumuna bir insan olarak hangi yüzle başvuracağı sorusunu sordurtmaktadır.

Olay sebebiyle ortaya konan bazı tepkilerde, azalan ama sona ermeyen şiddetin nedeni adeta devletin aczi olarak gösterilmektedir. Bu kasıtlı tutumun şiddetin önlenmesine hiçbir katkısı olmamıştır. Tam tersine, devleti aciz göstermek suça eğilimli kişiyi daima cesaretlendiriyor."
 

"Yargının vereceği nihai kararın toplum vicdanına tercüman olacağına kuşku yok"

Sağlık Bakanı Koca, paylaşımında, "Arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Şüpheliler, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması neticesinde, tutuklama istemiyle sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Yargının vereceği nihai kararın toplum vicdanına tercüman olacağına kuşku yok." ifadesini kullandı.

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