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Fahrettin Koca'dan kovid artışı uyarısı

Sağlık Bakanı Koca, aralık ayında oluşabilecek vaka artışına dikkat çekerken, sağlık çalışanlarına teşvik açıklaması yaptı.
Fahrettin Koca'dan kovid artışı uyarısı

Küresel çapta bir krize neden olan koronavirüs salgınında bir yeni gelişme daha yaşandı.

Sıkı önlemler ile geçen 2 yılın ardından getirilen esnemeyle vatandaşlar derin bir nefes alırken, Fahrettin Koca aralık ayını işaret etti.

3-16 Ekim haftası için yayınlanan listede 34 bin 204 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkarken, 60 kişi de hayatını kaybetti.

Yeniden 'maske' uyarısı

Konu ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aralık ayında koronavirüs vakalarında artış olabileceğini öne sürerek "Tedirgin olmaya gerek yok." ifadelerini kullandı.

Risk grubundaki kişilere hatırlatma aşısı olması çağrısı yapan Koca, kalabalık ortamlarda maske takılması gerektiğini söyledi.

"Birinci basamak ve eczacılar olmak üzere herkes teşvik alacak"

Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca'ya sağlık çalışanlarına teşvik ödemesi sorusu da yöneltildi. Koca, "Birinci basamak ve eczacılar olmak üzere herkes teşvik alacak." dedi.
Özel hastane yönetmeliği

2 gün önce Resmi Gazete'de yayınlanan yeni yönetmelikle, özel hastanelerin sözleşme ile uzman hekim çalıştırma şartları düzenlenmişti.

Buna göre, muayenehanesi olan doktorlar, ilgili branşta boş uzman hekim kadrosu olan hastanelerle yıllık sözleşme yapabilecek.
Özel hastanelerde kamu doktorları çalışabilecek

Özel hastaneler, kadrosunun yüzde 20'sini geçmemek şartıyla kamuda görevli doktorları komisyon onayıyla çalıştırabilecek.

Yönetmeliğe yönelik eleştirilere de yanıt veren Koca, "Özel hastanelerin muayenehaneler üzerinden sistemi delmesine izin vermeyeceğiz. Son dönemde muayenehane hastaneleri oluşmaya başladı." ifadelerini kullandı.

 

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