  • BIST 2.051,05
  • Altın 800.89129
  • Dolar 13.5003
  • Euro 15.3124
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya -1 °C
»

Fahri trafik müfettişinin başka ilde ceza kesmesi hukuka aykırı bulundu

Yargıtay 7. Ceza Dairesi, Yozgat'ta görevli fahri trafik müfettişinin Ankara'da cezai işlem uygulamasının hukuka aykırı olduğuna karar verdi.
Fahri trafik müfettişinin başka ilde ceza kesmesi hukuka aykırı bulundu

Dairenin kararına göre, Yozgat Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliği bünyesindeki bir fahri trafik müfettişi, 12 Şubat 2021'de Ankara Çankaya'daki bir sürücüye, trafikte kabahatli davranışları nedeniyle 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 47/1-b maddesine muhalefet etmekten 314 lira idari para cezası kesti. Cezaya yapılan itiraz ise 19 Şubat'ta Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğince reddedildi.

Bunun üzerine Adalet Bakanlığınca dosyaya ilişkin kanun yararına bozma talebinde bulunuldu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca tebliğname hazırlanmasının ardından dosya, Yargıtay 7. Ceza Dairesine geldi.

Daire, cezanın hukuka uygun olmadığına hükmetti.

2918 sayılı Yasa'nın 114/1. maddesine atıf yapılan daire kararında, trafik suçlarını işleyenler hakkında ilgili birimlerin, yetki sınırları içinde tutanak düzenlenmesinin hüküm altına alındığı belirtildi.

Yozgat Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliğince Ankara'da cezai işlem düzenlenmesinin, amirliğin yetki sınırları içerisinde olmadığına işaret edilen kararda şu ifadelere yer verildi:

"Dosya kapsamına göre Ankara ili Çankaya ilçesinde işlendiği ileri sürülen kabahat ile ilgili olarak idari para cezası kararını verme yetkisinin de bu yer idaresine ait olduğu cihetle, Yozgat Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliği tarafından yetki alanı dışında işlenen kabahat ile ilgili düzenlenen idari para cezası karar tutanağının yetki yönünden hukuka uygun olmadığına karar verilmiştir."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AFAD, Türkiye'nin afet risk haritasını çıkardı13 Şubat 2022 Pazar 12:36
  • Cinsel istismar davasında 'teşebbüste kaldı' gerekçesiyle iyi hal indirimli 1 yıl hapis13 Şubat 2022 Pazar 12:03
  • Yorgun mermiyle ölen Emir'in babasından 'silahla sevinmeyin' çağrısı13 Şubat 2022 Pazar 12:02
  • İHAMER, İHA teknolojisi için insan gücü yetiştiriyor13 Şubat 2022 Pazar 12:00
  • Fahri trafik müfettişinin başka ilde ceza kesmesi hukuka aykırı bulundu13 Şubat 2022 Pazar 11:59
  • Komandolar zorlu şartlardaki eğitimlerle her an göreve hazır13 Şubat 2022 Pazar 11:56
  • Kıbrıs Türklerinin devletleşme deneyimini yaşadığı ilk yapı: Kıbrıs Türk Federe Devleti13 Şubat 2022 Pazar 11:17
  • Amerikalıların cebinden bu yıl Sevgililer Günü için 23,9 milyar dolar çıkacak13 Şubat 2022 Pazar 11:17
  • Fahri trafik müfettişinin başka ilde ceza kesmesi hukuka aykırı bulundu13 Şubat 2022 Pazar 11:16
  • KDK, fazla alınan doğal gaz fatura bedelinin iadesini sağladı13 Şubat 2022 Pazar 10:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti