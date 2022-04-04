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'Fair Play Şeref Bayrağı'nın' 2021 yılı kazananı Fenerbahçe Kulübü oldu

TMOK Fair Play Komisyonunun amatör spor branşlarını bünyesinde barındıran ve fair play değerlerini benimsemiş spor kulüplerini ödüllendirmek amacıyla başlattığı "Fair Play Şeref Bayrağı" organizasyonunun 2021 yılı kazananı Fenerbahçe Kulübü oldu.
'Fair Play Şeref Bayrağı'nın' 2021 yılı kazananı Fenerbahçe Kulübü oldu

Komisyon başkanı Erdoğan Arıpınar, ikinci başkan Prof. Dr. Bilge Donuk, başkan yardımcıları Remzi Yılmaz ve Doç. Dr. Sevim Güllü'nün katılımıyla Ataköy'deki Olimpiyatevi'nde düzenlenen basın toplantısında "Fair Play Şeref Bayrağı'nın" 2021 yılı kazananı açıklandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı kayıtları incelenerek, yurt çapındaki bin 500'e yakın spor kulübünün değerlendirildiği süreç sonunda Türkiye çapındaki 17 kulüp, yarışmaya aday olarak seçildi. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu Jürisi'nin bu adayların 2021 yılı faaliyetlerini değerlendirerek verdiği karar sonucunda Fenerbahçe Kulübü, iki yıl boyunca "Fair Play Şeref Bayrağı'nı" gönderinde dalgalandırmaya hak kazandı.

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erdoğan Arıpınar, Türkiye'de daha çok futbolun ön planda olduğunu ama birçok amatör spor branşında ülkeyi başarıyla temsil eden çok sayıda sporcunun bulunduğunu belirterek, "Bu çocuklarımızı kendi kaynaklarıyla, kamu desteği kullanmadan yetiştiren, spora kazandıran kulüpleri ödüllendirmek, Türk sporuna katkılarını daha görünür kılmak istedik. Fenerbahçe Kulübünü kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli takım, amatör spor branşlarına verdiği önemden ve yetiştirdiği sporcuların olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmesinden dolayı bu ödüle layık görüldü.

Bu arada "Fair Play Şeref Bayrağı", 21 Nisan Perşembe günü saat 14.00'te Fenerbahçe Dereağzı Tesisleri'nde göndere çekilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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