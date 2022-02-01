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Faiz belirleme yetkisi Merkez Bankası'na verildi! Yurtdışındaki vatandaşlar için TL kararı

Türk Lirasına dönüşüm hesaplarında faiz belirleme yetkisi Merkez Bankası'na verildi. Öte yandan, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşların Türkiye'deki bankalardaki döviz hesapları da istemeleri halinde TL'ye dönüştürülebilecek.
Faiz belirleme yetkisi Merkez Bankası'na verildi! Yurtdışındaki vatandaşlar için TL kararı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi hakkında tebliğ yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle, faizi belirleme yetkisi Merkez Bankası'na verildi.

Uygulama, "TL'ye dönüşüm hesaplarında politika faizinin altında bir faiz oranı belirlenemez" hükmüyle başlamıştı.

Altın hesaplarında da Merkez Bankası'nın faiz oranını belirlemeye yetkili olduğu belirtildi.

YURT DIŞINDAKİ TÜRK VATANDAŞLARI DA YARARLANACAK

Yurtdışında yaşayan vatandaşların Türkiye'deki bankalardaki döviz hesapları da istemeleri halinde TL'ye dönüştürülebilecek.

Dolar, euro, sterlin hesabını TL'ye çeviren yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları, destek uygulamasından yararlanacak.

225 MİLAR TL KUR KORUMALI SİSTEME GEÇTİ

Kurdaki yükselişi engellemek amacıyla getirilen korumalı Türk lirası mevduat hesabının toplamı 225 milyar liraya yaklaştı. Döviz hesaplarından dönüşen tutar ise 72 milyar lira oldu.

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