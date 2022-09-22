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Farkındalık etkinliği

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezi üyelerini düzenlediği kahvaltı programında bir araya getirdi.
Farkındalık etkinliği

“Unutmuyoruz Umut Oluyoruz” sloganıyla hayata geçirilen Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezi, üyelerinin sosyalleşmesi ve kaynaşmasını sağlamak amacıyla da birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Demet Mahallesi Cemre Parkı içinde inşa ettiği Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezi üyelerine yönelik etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı,  21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla merkezden hizmet alan vatandaşları ve ailelerini düzenlediği kahvaltıda bir araya getirdi.  

ABB “UNUTMUYOR UMUT OLUYOR”

Ankara Büyükşehir Belediyesi, alzheimer hastaları için hizmete açtığı Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezi’nde unutmuyor umut oluyor. Erken ve orta dönem alzheimer ile demans hastalarına ücretsiz hizmet veren merkezde, zihinsel, fiziksel ve psikomotor aktiviteleri gerçekleştiriyor. 

Hastaların ve yakınlarının yaşam standartlarının iyileştirilmesine katkı sağlamak amacıyla kurulan merkezde rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilirken hasta yakınlarının zorlu hasta bakım sürecin desteklenerek, rahatlamaları da sağlanıyor. 
 

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