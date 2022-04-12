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Fas ile İspanya arasında deniz yolcu taşımacılığı başlıyor

Fas ile İspanya arasında iki yıldır yapılmayan deniz yolu taşımacılığına bugünden itibaren yeniden başlanacağı bildirildi.
Fas ile İspanya arasında deniz yolcu taşımacılığı başlıyor

Fas Taşımacılık ve Lojistik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Fas’ın Orta Tanca ve Tanca Şehir ile İspanya’nın Algeciras ve Tarifa limanları arasındaki yolcu taşımacılığı bugünden, ro-ro taşımacılığı ise 18 Nisan'dan itibaren başlayacak.

Rabat ile Madrid hükûmetleri tarafından 8 Nisan'da yayınlanan ortak açıklamada, iki ülke arasında deniz ulaşım hatlarının yeniden başlatılması kararı alındığı bildirilmişti.

Fas-İspanya ilişkilerinde kriz yaşanmıştı
Açılımı "Sakiyet'ul Hamra ile Vadi ez-Zeheb'in Halk Kurtuluş Cephesi" olan Polisario'nun Genel Sekreteri ve bazı ülkelerce tanınan Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti'nin Devlet Başkanı İbrahim Gali'nin geçen yıl İspanya'da Kovid-19 tedavisi görmesi, Fas'ın İspanya'ya sert tepki göstermesine ve ilişkilerin gerilerek iki ülke arasında krize dönüşmesine yol açmıştı.

Madrid'deki Büyükelçisi Kerime Binyaiş'i geri çeken Fas yönetimi, 17 Mayıs 2021'de 8 bin kadar düzensiz göçmenin denizden ve karadan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki "toprağı" Septe (Ceuta) kentine akın etmesine göz yummuş, İspanyol hükûmeti ise orduyu bölgeye göndererek bir hafta içinde göçü durdurmuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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