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Fas tarih yazmaya devam ediyor: Portekiz'i eleyip yarı finale yükseldiler

2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde Fas, Portekiz'i 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Fas tarih yazmaya devam ediyor: Portekiz'i eleyip yarı finale yükseldiler

2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Fas ile Portekiz karşı karşıya geldi. Al Thumama Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fas 1-0 kazandı. 

Fas'a galibiyeti getiren golü 42. dakikada Youssef En-Nesyri kaydetti. 

Bu sonucun ardından Fas, Dünya Kupası'nda yarı finale yükselirken Portekiz turnuvaya veda etti. Fas'ın yarı finaldeki rakibi İngiltere - Fransa maçının galibi olacak. 

Hırvatistan, Belçika ve Kanada'nın bulunduğu grubu lider tamamlayan Fas, son 16 turunda İspanya'yı elemişti.

İlk ülke oldu

Fas hem ülkesinin hem de bulunduğu Afrika kıtası adına da tarih yazdı. Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika takımı oldu.

Fas: 1 - Portekiz: 0

Stat: Al Thumama

Hakemler: Facundo Tello, Ezequiel Brailovsky, Gabriel Chade (Arjantin)

Fas: Bounou, Hakimi, El Yamiq, Saiss (Dk. 57 Dari), Attiat-Allah, Amrabat, Ounahi, Amallah (Dk. 65 Cheddira), Ziyech (Dk. 82 Aboukhlal), Boufal (Dk. 82 Jabrane), En Nesyri (Dk. 65 Benoun)

Portekiz: Costa, Dalot (Dk. 79 Horta), Pepe, Ruben Dias, Guerreiro (Dk. 51 Cancelo), Ruben Neves (Dk. 51 Ronaldo), Otavio (Dk. 69 Vitinha), Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Felix, Ramos (Dk. 69 Leao)

Gol: Dk. 42 En Nesyri (Fas)

Kırmızı kart: Dk. 90+3 Cheddira (Fas)

Sarı kartlar: Dk. 70 Dari (Fas), Dk. 87 Vitinha (Portekiz)

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