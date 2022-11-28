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Faslılar Dünya Kupası'nda gelen galibiyeti İstanbul'da kutladı

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas'ın Belçika'yı 2-0 yenerek 24 yıl sonra kupa maçında galip gelmesi, Esenyurt'taki Faslıları sevince boğdu. Fas uyruklu vatandaşlar park ve meydanlarda bir araya gelerek galibiyeti kutladı.
Faslılar Dünya Kupası'nda gelen galibiyeti İstanbul'da kutladı

2022 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda mücadele eden Fas, ikinci maçında Belçika'yı 2-0 yendi.

Karşılaşmadan çıkan sonuç İstanbul Esenyurt'taki Faslıları da sokaklara döktü.

Fas uyruklu vatandaşlar, park ve meydanlarda bir araya gelerek Dünya Kupası'nda 24 yıl sonra gelen galibiyeti kutladı.

Ellerinde meşalelerle tezahürat yapan Faslıların sevinç gösterileri cep telefonu kameralarınca görüntülendi.
 

Söz konusu görüntüler üzerine sosyal medyada, "İstanbul'da ne kadar da çok Fas uyruklu vatandaş varmış" yorumları yapıldı.


İŞTE  O GÖRÜNTÜLER

 

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