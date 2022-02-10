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Fatih Arda İpcioğlu bir kez daha tarihe geçmek istiyor

Kayakla atlama branşında 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli sporcu Fatih Arda İpcioğlu, yarışacağı bireysel tepe büyük kategorisinde finale çıkıp ilk 30 sporcu arasına girerek bir kez daha tarihe geçmeyi hedeflediğini belirtti.
Fatih Arda İpcioğlu bir kez daha tarihe geçmek istiyor

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamada, Fatih Arda'nın yarın TSİ 14.00'da bireysel tepe büyük kategorisinde eleme yarışına çıkacağı aktarıldı.

Milli sporcu da yaptığı açıklamada, ilk önce 64 sporcu arasından ilk 50'ye girerek finale kalmaya çalışacağını aktararak, "Bireysel tepe büyük yarışında finale kalıp orada da ilk 30 girerek tarihi bir başarıya daha imza atmayı hedefliyorum. Oyunlarda ikinci yarışımıza hazırız. Antrenörüm ve ben konsantre olduk. Tüm Türkiye’den dua bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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