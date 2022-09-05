  • BIST 3.273,05
  • Altın 1001.791
  • Dolar 18.2209
  • Euro 18.0804
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 19 °C
»

Fatih Erbakan 6'lı masaya yüklendi: Toplantılar altın gününe döndü

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 6’lı masanın toplantıları ile ilgili altın günü benzetmesi yaparak, "6’lı masada birleşen muhalefet ülkenin içinde bulunduğu sürece proje üretmiyor. Toplantılar altın gününe döndü" dedi.
Fatih Erbakan 6'lı masaya yüklendi: Toplantılar altın gününe döndü

Fatih Erbakan, partisinin Gaziantep İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 2’inci olağan kongresine katıldı.

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde tek liste ile gidilen kongrede mevcut il başkanı Sedat Yıldız yeniden göreve getirildi. Salonda partililere seslenen Erbakan, Yeniden Refah Partisi’nin Türkiye’nin en hızlı büyüyen ve üye sayısı artan partisi olduğunu söyledi. Hedeflerinin adım adım iktidara yürümek olduğunu kaydeden Erbakan, "Yeniden Refah Partisi, Türkiye’nin en hızlı büyüyen partisidir. Bir ayda 32 bin üye kaydettik. Bir ayda 50 bin kişiyi kaydederek yine şampiyon olacağız. Bu Türkiye’nin en hızlı partisi olduğumuzu gösteriyor. 300 bin resmi üyemiz var. Adım adım iktidara doğru yürüyoruz. Arkamızda herhangi bir güç yok. Biz gücümüzü İmandan alıyoruz. İman varsa imkan da vardır." dedi.

‘6’LI MASA TOPLANTILARI ALTIN GÜNÜNE DÖNMÜŞTÜR’

Erbakan, 6 muhalefet partisinin toplantılarına da değinerek, ülkenin içinde bulunduğu sürece proje üretemediği ve toplantılarının altın gününe döndüğünü söyledi.

Yeniden Refah Partisi’nin ‘Ne kasa ne masa’ sloganıyla hareket ettiğini ve önceliklerinin Türkiye olduğunu dile getiren Erbakan, "6'lı masaya yönelik eleştirilerimizi de biliyorsunuz. ‘Ne kasa, ne de masa’ diyerek duruşumuzu ortaya koyarken, 6’lı masa denilen ve toplantıları artık altın gününe dönen ittifaktaki sıkıntılara da sık sık dikkat çekiyoruz. Bu 6 benzemez bugüne kadar 30'u baş başa, 6'sı da 6'lı masa etrafında olmak üzere toplam 36 kez bir araya gelmiş. Peki, ortaya ne çıkmış. Aylardır güçlendirilmiş parlamenter sistemden başka söylemleri yok. Tarihin en büyük ekonomik krizine ilişkin somut bir çözüm önerileri var mı, kaynak paketlerini ortaya koyabilmişler mi, bu toplantılar adeta altın gününe döndü. Toplanıp toplanıp fotoğraf verip dağılıyorlar. Bunlardan millete fayda gelmeyeceğini aylardır söylüyoruz” diye konuştu.

‘İKTİDAR SÜRECİMİZDE ÇOK ÖNEMLİ PROJELER YAPACAĞIZ'

Erbakan, Yeniden Refah Partisi’nin iktidara gelmesi ile yılda 150 milyar dolar kaynak oluşturacak projeler hazırladıklarını aktardı. Faiz giderlerini azaltacaklarını kaydeden Erbakan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Oluşturacağımız kaynak ile emekliye, memura, işçiye yüzde 150 maaş zammı yapacağız. Çiftçiye, köylüye ucuz mazot, ucuz elektrik, en yüksek taban fiyatlarını vereceğiz. 81 ilimize 681 Refah Projesi ile işsizliği ortadan kaldıracağız. Vatandaşın, küçük esnafın, çiftçinin borçlarının faizini biz üstleneceğiz. Haksız ve fahiş vergileri ortadan kaldıracağız. Gençlerimize kaliteli eğitim vereceğiz. Kamuda işe alımlarda mülakatı kaldıracağız. EYT’lilere emeklilik hakkı, atanamayan öğretmenlere atama sağlayacağız. Paylaşımda Adalet– Yönetimde Adalet– Yargıda Adalet’i tesis edeceğiz.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pençe-Kilit bölgesinde 1 helikopter kaza kırıma uğradı05 Eylül 2022 Pazartesi 09:34
  • İzmir'de evlat vahşeti! Kanser babasını 20 yerinden bıçakladı05 Eylül 2022 Pazartesi 09:21
  • Altun'dan 103. yıl dönümü paylaşımı05 Eylül 2022 Pazartesi 09:00
  • Fatih Erbakan 6'lı masaya yüklendi: Toplantılar altın gününe döndü05 Eylül 2022 Pazartesi 09:00
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gurbetçilere mektup04 Eylül 2022 Pazar 21:34
  • ‘Kız Kulesi yıkıldı’ iddialarına yalanlama04 Eylül 2022 Pazar 11:09
  • Pakistan'da sel felaketlerinde ölü sayısı 1265'e yükseldi04 Eylül 2022 Pazar 11:08
  • PKK'nın sözde yöneticilerinden Bedirhan Abi öldürüldü04 Eylül 2022 Pazar 11:04
  • Şentop: Batıdaki gibi giyinenler kendilerini modern, zeki ve kültürlü zannediyor03 Eylül 2022 Cumartesi 21:25
  • Bakan Soylu: Amerika olmasa PKK, PYD diye bir terör örgütü olmaz03 Eylül 2022 Cumartesi 20:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti