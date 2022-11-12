Fatih Erbakan'dan asgari ücret açıklaması

Yeniden Refah Partisi Başkanı Fatih Erbakan, seçildikleri takdirde asgari ücretin 14 bin lira olacağını belirtti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan katıldığı canlı yayında asgari ücret seçim vaadinde bulundu. Erbakan, seçildikleri takdirde asgari ücretin 14 bin lira olacağını belirtti.

ASGARİ ÜCRETİ 14 BİN TL YAPARIZ

Katıldığı canlı yayında iktidara geldiklerinde yapacaklarını sıralayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, asgari ücret ile ilgili yaptığı konuşmada, "Bekar bir çalışanın aylık çalışma maliyeti 9 bin 750 TL haline gelmiş. Böyle bir asgari ücret milletimize yakışan bir şey değil. Enflasyon da dikkate alınırsa yüzde 50 artış yapılması lazım." ifadelerini kullanarak asgari ücreti 14 bin TL yapacaklarını söyledi.

LGBT TEPKİSİ

"İktidara gelince LGBTİ derneklerini kapatacağız" diyen Erbakan, "Tüm dinlerde yasaklanmış bir sapkınlıktır. İstanbul sözleşmesi de bunlarla ilgili. 6284 onun uzantısı ve uygulanması devam ediyor. İstanbul Sözleşmesi ailenin temeline konulmuş bir dinamit gibi” dedi.