  • BIST 2.508,81
  • Altın 1011.008
  • Dolar 17.2755
  • Euro 18.0626
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 20 °C
»

Fatih Karagümrük, Emre Tintiş'i kadrosuna kattı!

Fatih Karagümrük, Galatasaray'la sözleşmesi sona eren 18 yaşındaki sol bek Emir Tintiş'i kadrosuna kattı.
Fatih Karagümrük, Emre Tintiş'i kadrosuna kattı!

Fatih Karagümrük, Galatasaray'la sözleşmesi sona eren 18 yaşındaki sol bek Emir Tintiş'i renklerine bağladı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Karagümrük'e hoş geldin Emir Tintiş. 18 yaşındaki sol bek Emir Tintiş'i renklerimize bağladık. Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile U-19 Elit Gelişim Ligi şampiyonluğu yaşayan Emir Tintiş, çeşitli yaş gruplarında da birçok kez Milli formayı terletme başarısı gösterdi. Yeni transferimiz Emir Tintiş'e hoş geldin diyor, Karagümrük forması altında başarılar diliyoruz." denildi.

Geçen sezon Galatasaray U19 Takım'ında 30 maçta forma giyen sol bek, 8 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şampiyon okçular ara vermeden Dünya Kupası'na katılacak14 Haziran 2022 Salı 09:32
  • Galatasaray Kulübünde mazbata ve devir teslim töreni yarın yapılacak13 Haziran 2022 Pazartesi 14:55
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu kurası yarın çekilecek13 Haziran 2022 Pazartesi 14:04
  • Manchester City, Erling Haaland ile resmi sözleşme imzaladı!13 Haziran 2022 Pazartesi 13:28
  • Erling Haaland resmen Manchester City'de13 Haziran 2022 Pazartesi 12:56
  • Türk sporunda madalya dolu hafta sonu geride kaldı13 Haziran 2022 Pazartesi 12:49
  • Piste çıktıklarında rakip olan ikizler atletizmde başarıya koşmak istiyor13 Haziran 2022 Pazartesi 12:46
  • Eski milli okçu Uçar, kendisini sporcu ve eğitmen yetiştirmeye adadı13 Haziran 2022 Pazartesi 12:46
  • A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya'da çalışmalarını sürdürüyor13 Haziran 2022 Pazartesi 10:47
  • Milli sporcu Gülnaz Coşkun, Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazandı12 Haziran 2022 Pazar 16:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti