Fatih Karagümrük, Emre Tintiş'i kadrosuna kattı!

Fatih Karagümrük, Galatasaray'la sözleşmesi sona eren 18 yaşındaki sol bek Emir Tintiş'i kadrosuna kattı.

Fatih Karagümrük, Galatasaray'la sözleşmesi sona eren 18 yaşındaki sol bek Emir Tintiş'i renklerine bağladı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Karagümrük'e hoş geldin Emir Tintiş. 18 yaşındaki sol bek Emir Tintiş'i renklerimize bağladık. Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile U-19 Elit Gelişim Ligi şampiyonluğu yaşayan Emir Tintiş, çeşitli yaş gruplarında da birçok kez Milli formayı terletme başarısı gösterdi. Yeni transferimiz Emir Tintiş'e hoş geldin diyor, Karagümrük forması altında başarılar diliyoruz." denildi.

Geçen sezon Galatasaray U19 Takım'ında 30 maçta forma giyen sol bek, 8 gol, 5 asistlik performans sergiledi.