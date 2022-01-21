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Fatih Kütüphanesi’nde ‘Edebiyat Okuma Topluluğu’ kuruldu

Keçiören Belediyesi, kitap okumayı ve eserleri derinlemesine analiz etmeyi teşvik etmek için “Okuduğunu Paylaş” sloganıyla  ilçedeki Fatih Kütüphanesi’nde ‘Edebiyat Okuma Topluluğu’ kurdu.
Fatih Kütüphanesi’nde ‘Edebiyat Okuma Topluluğu’ kuruldu

Topluluk ilk tanışma toplantısında 2022’nin Haziran ayına kadar okunacak 12 kitabı belirlerken her ayın ilk haftası toplanma ve okunan kitaplarla ilgili geniş yelpazede tahlil ve münazara yapma kararı aldı.

Keçiören Belediyesinin kurumsal web sitesi üzerinden online başvuru sistemi üzerinden başvuru yapan ve topluluğa katılan vatandaşlar burada Türk ve dünya edebiyatının seçkin eserlerini farklı bakış açılarıyla analiz etme fırsatı buluyor.

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“KİTAPSEVELERİMİZİN YANINDAYIZ”
İlk toplantılarında İtalyan yazar Dino Buzatti'nin Tatar Çölü romanını Okuma kararı alan Edebiyat Okuma Topluluğu’nu ziyaret eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “7'den 70'e her yaş grubundan vatandaşlarımızı bu topluluğun içinde görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Kitap okuma meşalesini Keçiören’imizde yakmak için her zaman kitapseverlerimizin yanında olduk. İçimizdeki kütüphanelerimizin sayısını artırarak çocuklarımızın, gençlerimizin ve tüm vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bundan sonra da şehrimizde bilgiye ulaşılabilirliği artırmak için ne gerekiyorsa yapacağız.” dedi.

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