  • BIST 1.971,99
  • Altın 759.81569
  • Dolar 13.2101
  • Euro 14.9183
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 4 °C
»

Fatih Terim: En üst gayretle çalışmaya devam edeceğim

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hakkında çıkan istifa söylentileri sonrası sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.
Fatih Terim: En üst gayretle çalışmaya devam edeceğim

Fatih Terim, hakkında çıkan “Ayrılacak” dedikodularına cevap verdi.

Fatih Terim'in açıklamaları şöyle:

"Son günlerde hakkımda yapılan haberleri, belli planlar dahilinde oluşturulan dedikodu içerikli paylaşımları büyük bir dikkatle takip ediyorum. Biliyorum ki; Fatih Terim ile Galatasaray isminin yan yana gelmesinden duyulan rahatsızlık yeni değil. Her sezonun belli bölümlerinde, mevsimsel olarak kendisini tekrar eden benzer içerikli saldırılara karşı artık çok daha hazırlıklı olduğumun da ayrıca bilinmesini isterim."

"Zarar verdiğimi düşünürsem ayrılırım"

"Geldiğimiz noktada arzu ettiğimiz pozisyonda olmadığımız bir gerçek. Bunun sorumluluğu bir kişiye ait ise, o benim ve yapılan gelecek planının Galatasaray'a zarar verdiğini veya ileri gitmeyeceğini düşündüğüm an gereğini yapacak kadar Galatasaraylıyım. Galatasaray'ın geleceği; futbolun geldiği ortamda yıldızlarını üreteceği, ekonomik anlamda dönüşü olan, kulübümüzün mali yapısını dengeleyecek oyuncular üzerinden bir strateji oluşturacağı, aynı esnada büyük hedefler için yarışmaktan geri durmayacağı bu projededir"

"En üst gayretle çalışmaya devam edeceğim"

"Bugün gelmeyen sonuçların bize döneceğini de biliyorum. Kariyerimin bu dönemindeki en önemli hedefim; rakamsal olarak bir fazla kupa kazanmak veya daha önce elde edilen başarıları tekrar yaşatmaktan öte, arkamda önemli bir jenerasyon ve futbol mirası bırakabilmektir"

"Yılmadan, yorulmadan ve vazgeçmeden, sezon içinde yaşanılan en büyük hayal kırıklığı sonrasında dahi tüm desteğinin bizimle olduğunu paylaşan Sayın Başkanımız ve Yönetim Kurulumuzun göstereceği sabır ve inisiyatif dahilinde en üst gayretle çalışmaya devam edeceğim"

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Galatasaray'da van Aanholt’un Covid-19 testi pozitif03 Ocak 2022 Pazartesi 22:02
  • Trabzonspor'da çapraz bağı kopan Edgar Ie ameliyat oldu03 Ocak 2022 Pazartesi 21:05
  • Kayserispor, ikinci yarı hazırlıklarına başladı03 Ocak 2022 Pazartesi 21:04
  • Sivasspor yeni yılın ilk çalışmasını yaptı03 Ocak 2022 Pazartesi 20:07
  • TFF Başkanı Özdemir: Türk hakemliğinde yeni yılla birlikte yeni bir dönemi başladı03 Ocak 2022 Pazartesi 15:46
  • Ferdi Kadıoğlu, Milli Takım tercihini yaptı!03 Ocak 2022 Pazartesi 15:10
  • Altuğ Çelikbilek, Melbourne elemelerinde final turuna yükseldi03 Ocak 2022 Pazartesi 15:09
  • Beşiktaş'ta Süper Final öncesi şok! 5 futbolcu kadrodan çıkartıldı03 Ocak 2022 Pazartesi 14:10
  • Ali Koç koronavirüs'e yakalandı03 Ocak 2022 Pazartesi 10:38
  • Getafe lider Real Madrid'i Enes Ünal'ın golüyle mağlup etti03 Ocak 2022 Pazartesi 09:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti