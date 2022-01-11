Fatih Terim futbolcularla vedalaştı

Galatasaray'da karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı teknik direktör Fatih Terim, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelerek futbolcular, kulüp çalışanları ve kendisini karşılamaya gelen taraftara veda etti.