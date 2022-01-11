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Fatih Terim futbolcularla vedalaştı

Fatih Terim futbolcularla vedalaştı
Galatasaray'da karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı teknik direktör Fatih Terim, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelerek futbolcular, kulüp çalışanları ve kendisini karşılamaya gelen taraftara veda etti.
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