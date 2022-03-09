  • BIST 2.044,51
  • Altın 961.089
  • Dolar 14.6129
  • Euro 15.9686
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 2 °C
»

Fatih Terim'den Burak Elmas'ın Barcelona maçı davetine yanıt

Fatih terim: "Bilmenizi isterim ki perşembe gecesi televizyon başında yaklaşık yarım asırdır hiç yitirmediğim aynı duygu ve heyecanla takımımızı destekleyeceğim." dedi.
Fatih Terim'den Burak Elmas'ın Barcelona maçı davetine yanıt

Galatasaray'dan sezon ortasında ayrılan teknik direktör Fatih Terim, kulüp başkanı Burak Elmas'ın 10 Mart Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona ile deplasmanda oynanacak maç için yaptığı davete teşekkür etti.

Terim, Burak Elmas'a hitaben yaptığı açıklamada, "Sayın Burak Elmas, davetiniz ve bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde elde ettiğimiz başarıyı takdir eden sözleriniz için teşekkür ederim. Ben hayatım boyunca Galatasaray'a hep inandım." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın saha sonuçlarından bağımsız olarak kendisi için asla irtifa kaybetmeyen, her zaman en üst seviyede kalan, saygınlığını daima koruyan yaptıklarıyla koca bir ulusun ufkunu açan büyük bir kulüp olduğunu vurgulayan Terim, "Bilmenizi isterim ki perşembe gecesi televizyon başında yaklaşık yarım asırdır hiç yitirmediğim aynı duygu ve heyecanla takımımızı destekleyeceğim. Kalbim, bu sezon Avrupa'da sergiledikleri performansla taraftarımıza verdikleri keyfi taraftarlarımızla yaşayan evlatlarımla olacak. Bu vesileyle sizin şahsınızda teknik heyetimize, oyuncularımıza ve tüm camiamıza başarılar dilerim. İnanıyorum ki İstanbul'da turu geçen taraf biz olacağız." görüşlerine yer verdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Liverpool ve Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde09 Mart 2022 Çarşamba 09:43
  • İskoçya-Ukrayna play-off maçı haziran ayında oynanacak09 Mart 2022 Çarşamba 09:43
  • Rusya, FIFA ve UEFA kararlarını CAS'a taşıdı09 Mart 2022 Çarşamba 09:42
  • Fatih Terim'den Burak Elmas'ın Barcelona maçı davetine yanıt09 Mart 2022 Çarşamba 09:41
  • Süper Lig ve 1. Lig hakem klasmanları yeniden belirlendi08 Mart 2022 Salı 16:35
  • Göztepe'de Stjepan Tomas dönemi08 Mart 2022 Salı 16:35
  • Lewandowski'den flaş Rusya kararı! Sözleşmesini feshetti08 Mart 2022 Salı 14:12
  • Barcelona - Galatasaray maçına Fransız hakem08 Mart 2022 Salı 13:30
  • Türk badmintonunun 'öncü kadınları'08 Mart 2022 Salı 11:50
  • Trabzonspor'un Danimarkalı oyuncusu Cornelius: Harika bir sezon geçiriyoruz08 Mart 2022 Salı 11:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti