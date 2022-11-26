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Fatih Terim'in annesi son yolculuğuna uğurlandı

Teknik direktör Fatih Terim'in 91 yaşında vefat eden annesi Nuriye Terim, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.
Fatih Terim'in annesi son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle evde bakım hizmeti alan ve dün vefat eden Nuriye Terim'in cenazesi, özel bir hastanenin morgundan alınıp evinin önünden geçirilerek Asri Mezarlığı Camisi'ne getirildi.

Cenazeye, Fatih Terim, kızları Buse Terim Bahçekapılı, Merve Terim Çetin, yakınları, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, eski milli futbolcu Arda Turan ile spor ve sanat camiasından çok sayıda isim katıldı.

Fatih Terim, cenaze namazı öncesinde ailesiyle taziyeleri kabul etti.

Adana İl Müftüsü Mehmet Taşcı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Terim ve Çelik'in de omuzladığı tabut, defnedileceği yere kadar taşındı.

Nuriye Terim'in cenazesi daha sonra aile mezarlığında toprağa verildi.

Nuriye Terim Kimdir?

Fatih Terim'in Annesi olan ve 1931 yılında Adana'da dünyaya gelen Nuriye Terim, 25 Kasım 2022'de 91 yaşında hayatını kaybetti. Nuriye Terim'in eşi, Fatih Terim'in babası Talat Terim 6 Şubat 2019'da hayata gözlerini yummuştu.

Galatasaray'dan taziye mesajı!

Efsanemiz Fatih Terim'in kıymetli annesi Nuriye Terim'in hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhume Nuriye Terim'e Allah'tan rahmet; kederli Terim Ailesi'nin tüm mensuplarına, yakınlarına, sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dileriz.

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