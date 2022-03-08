  • BIST 2.011,35
  • Altın 952.08
  • Dolar 14.4476
  • Euro 15.7719
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 6 °C
»

Fatih'te Doğu Türkistan'daki kadınlar için 'Mavi Yürüyüş'

FATİH'te, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Doğu Türkistan'daki kadınlar için 'Mavi Yürüyüş' düzenlendi.
Fatih'te Doğu Türkistan'daki kadınlar için 'Mavi Yürüyüş'

Fatih Camii önünde saat 19.00'da toplanan Genç İHH, Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği ve Doğu Türkistan Nuzugum Kültür ve Aile Derneği üyesi kadınlar, Saraçhane Parkı'na kadar yürüdü. Kadınlar, düzenledikleri 'Mavi Yürüyüş'te ellerinde "Doğu Türkistan için Ses Ver", " Doğu Türkistan'da Zulme Dur De" yazılı dövizler taşıdı. 

Grup adına yapılan basın açıklamasını okuyan Münevver Öz Uygur, "Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar günü. Bugün, dünyanın her tarafında kadınların sorunları konuşulan, kadın hakları dile getirilen, kadın haklarının geri verilmesi için talepler sunulan gündür. Dini, inancı, uyruğu ne olursa olsun dünyanın tüm kadınlarını Doğu Türkistanlı kadınlarla dayanışmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Maltepe'de rampada geriye kayan otomobil çocuk parkına düştü08 Mart 2022 Salı 20:55
  • Kadınlar el emeğiyle ürettiği yemenileri dünyaya satıyor08 Mart 2022 Salı 15:10
  • Meteoroloji tahminleri güncelledi: Kar yağışı günlerce sürecek08 Mart 2022 Salı 09:41
  • Çocukların ‘ev yanıyor’ diye bağırması faciayı önledi07 Mart 2022 Pazartesi 23:25
  • Marmaray'da tekmeli yumruklu kavga07 Mart 2022 Pazartesi 23:21
  • TIR’da sebze kasalarının arkasına gizlenen 70 kaçak göçmen yakalandı, şoför tutuklandı07 Mart 2022 Pazartesi 21:27
  • Kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı07 Mart 2022 Pazartesi 20:31
  • Paşalimanı Koyu'nda arsaların satışı ertelendi07 Mart 2022 Pazartesi 20:30
  • Beykoz'da İETT otobüsü 4 araca çarptı: 6 yaralı07 Mart 2022 Pazartesi 19:34
  • Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı07 Mart 2022 Pazartesi 19:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti