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Fatih'te yabancı uyruklu iki grup arasında bıçaklı sopalı kavga böyle görüntülendi
Fatih'te yabancı uyruklu iki grup arasında bıçaklı sopalı kavga böyle görüntülendi
İstanbul Fatih'te yabancı uyruklu olduğu iddia edilen iki grup, sopa ve bıçaklarla birbirlerine girdi. 4 kişinin yaralandığı kavga polisin müdahalesiyle son buldu.
24 Kasım 2022 Perşembe 01:00
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.