Fatih'te yabancı uyruklu iki grup arasında bıçaklı sopalı kavga böyle görüntülendi

İstanbul Fatih'te yabancı uyruklu olduğu iddia edilen iki grup, sopa ve bıçaklarla birbirlerine girdi. 4 kişinin yaralandığı kavga polisin müdahalesiyle son buldu.