Fatih'teki Rusya protestosunda arbede

FATİH'te Rusya'yı protestosunda polis ekipleri dışarıdan yapılan müdahaleyi engellediği sırada dernek üyeleri kendilerine müdahale edildiğini zannedince arbede çıktı.

Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der) üyeleri Fatih Saraçhane Parkı'nda Rusya'nın, Ukrayna'ya müdahalesini protesto etmek için toplandı. Basın açıklaması sırasında dışarıdan yapılan müdahaleyi dernek üyeleri kendilerine yapıldığını zannedince polis ekipleri ile dernek üyeleri arasında arbede yaşandı. Çıkan arbede kısa sürede sona erdi. Dernek üyeleri basın açıklamasının ardından olaysız dağıldı.

Grup adına açıklama yapan Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, "Bugün Kiev'in çevresinde Rus tankları gözüküyor. Rus uçak ve füzeleri Ukrayna'nın diğer şehirlerini vuruyorlar. Burada çok net bir şekilde vahşet görüyoruz. Hukuksuzluk görüyoruz. Geçmişte ABD ve diğer emperyalistlerin yaptığını bugün Rusya'nın tekrarladığını, kendince hukuk ürettiğini ve bu hukukun tamamen güç hukuku olduğunu görüyoruz" dedi.(DHA)