  • BIST 1.952,40
  • Altın 838.515
  • Dolar 13.7124
  • Euro 15.5323
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 6 °C
»

Fatih'teki Rusya protestosunda arbede

FATİH'te Rusya'yı protestosunda polis ekipleri dışarıdan yapılan müdahaleyi engellediği sırada dernek üyeleri kendilerine müdahale edildiğini zannedince arbede çıktı.
Fatih'teki Rusya protestosunda arbede

Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der) üyeleri Fatih Saraçhane Parkı'nda Rusya'nın, Ukrayna'ya müdahalesini protesto etmek için toplandı. Basın açıklaması sırasında dışarıdan yapılan müdahaleyi dernek üyeleri kendilerine yapıldığını zannedince polis ekipleri ile dernek üyeleri arasında arbede yaşandı. Çıkan arbede kısa sürede sona erdi. Dernek üyeleri basın açıklamasının ardından olaysız dağıldı.

Grup adına açıklama yapan Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, "Bugün Kiev'in çevresinde Rus tankları gözüküyor. Rus uçak ve füzeleri Ukrayna'nın diğer şehirlerini vuruyorlar. Burada çok net bir şekilde vahşet görüyoruz. Hukuksuzluk görüyoruz. Geçmişte ABD ve diğer emperyalistlerin yaptığını bugün Rusya'nın tekrarladığını, kendince hukuk ürettiğini ve bu hukukun tamamen güç hukuku olduğunu görüyoruz" dedi.(DHA)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bisiklet yolundaki bariyer hırsızlığına tepki23 Şubat 2022 Çarşamba 17:08
  • Avukattan polis merkezi bahçesinde dayak iddiası23 Şubat 2022 Çarşamba 16:10
  • FETÖ'nün sözde Kayseri imamı Serdal Karakurt'a 24 yıl 9 ay hapis23 Şubat 2022 Çarşamba 13:35
  • Apartman görevlisi Nefise Dolapcı'yı öldüren fitness eğitmenine ağırlaştırılmış müebbet23 Şubat 2022 Çarşamba 12:43
  • Emniyet bünyesinde "Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü" kuruldu23 Şubat 2022 Çarşamba 11:48
  • Antalya'da zincir markette pompalı tüfekle gasp22 Şubat 2022 Salı 22:38
  • Darbedilen kadına yardım ederken silahla vuruldu22 Şubat 2022 Salı 21:44
  • Öğrencisini taciz ettiği iddia edilen müdür tutuklandı22 Şubat 2022 Salı 21:43
  • 'Sakin Şehir'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı22 Şubat 2022 Salı 21:40
  • Tunceli'de 1 kilo 390 gram esrar maddesi ele geçirildi; 3 gözaltı22 Şubat 2022 Salı 20:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti