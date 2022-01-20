Fauci açıkladı: Omicron koronanın sonunu getirebilir

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, tüm dünyada hızlı bir şekilde yayılan Omicron varyantının, başka bir varyant türemezse Covid-19'un pandemiden endemiye geçilebileceğini belirtti.

Omicron tüm dünyada koronavirüsün hızlı yayılımının en önemki sebebi olarak görülüyor. Uzmanlar salgının sonu ne zaman gelecek sorusuna yanıt bulmaya çalışırken, ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci'den konuyla ilgili açıklama geldi.

Fauci, Omicron'un üzerine yeni bir kuvvetli varyantın gelmemesi durumunda, hastalığın pandemiden endemiye geçiş sağlayabileceğini belirtti.

PANDEMİDEN ENDEMİYE GEÇİŞİN HABERCİSİ

Endemik hastalık, bir toplumda sürekli bir varlığa sahip. Ancak, tipik olarak bir pandemide görüldüğü gibi, endişe verici şekilde çok sayıda insanı etkilemiyor veya toplumun hayatını etkilemiyor. Fauci’ye göre Omicron, ilk çalışmaların gösterdiğine göre, şiddetli hastalığa neden olma olasılığı daha düşük olduğundan Covid-19’un pandemiden endemik bir aşamaya geçişin işareti olabilir.

Fauci, Dünya Ekonomik Forumu tarafından düzenlenen bir sanal etkinlik olan Davos Gündemi'nde yaptığı konuşmada "Ancak bu, önceki varyanta karşı bağışıklık tepkisinden kaçan başka bir varyant bulamazsak gerçekleşebilir.

Omicron, Delta ile aynı özelliklere sahip olmadığı için şanslıydık. Ancak enfekte olan insanların çokluğu, daha az patojenite düzeyini geçersiz kılıyor. Omicron'un herkesin umduğu canlı virüs aşısı olup olmayacağı açık bir soru.Çünkü ortaya çıkan yeni varyantlarla çok fazla değişkenliğe sahipsiniz" dedi.

ABD'DE DURUM ENDİŞE VERİCİ

Diğer taraftan, ABD’de salgının seyri için yapılan modellemeler endişe verici rakamlar ortaya koyuyor. Ülkede, Kasım ayının ortasından bu yana haftalık vaka sayısı düzenli olarak artıyor.

Yeni çalışmalara göre, ülkede Mart ortasına kadar 50 bin ile 300 bin kişi daha corona virüs nedeniyle ölebilir. Ayrıca, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ülkede vakaların yüzde 100 yakınının Omicron kaynaklı olduğunu duyurdu.