Fazıl Say bile 15 dakika dayanamadı! Kılıçdaroğlu isyanı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'un kara teslim olduğu sırada balıkçıda olduğu fotoğrafları yalanlayarak gündeme gelen Fazıl Say, CHP liderini kızdıracak bir açıklamada bulundu.
15 DAKİKA İZLEDİ, İSYAN ETTİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Halk TV'de programa konuk olduğu sırada müzisyen Fazıl Say dikkat çeken bir açıklamda bulundu.
Twitter hesabından açıklama yapan Say, ''15 dakikadır Halk Tv seyrediyorum.
Şunu düşündüm; Bence CHP genel başkanı keşke Canan Kaftancıoğlu olsaydı…'' diye isyan etti.
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