Fazıl Say bile 15 dakika dayanamadı! Kılıçdaroğlu isyanı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında soruları yanıtladı. Yayın sırasında müzisyen Fazıl Say, Kılıçdaroğlu'na sosyal medya hesabından isyan etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'un kara teslim olduğu sırada balıkçıda olduğu fotoğrafları yalanlayarak gündeme gelen Fazıl Say, CHP liderini kızdıracak bir açıklamada bulundu.

15 DAKİKA İZLEDİ, İSYAN ETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Halk TV'de programa konuk olduğu sırada müzisyen Fazıl Say dikkat çeken bir açıklamda bulundu.