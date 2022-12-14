FBI ABD’deki nefret suçlarındaki artışını yayınladı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Soruşturma Bürosu açıkladığı raporda, eksik bildirimlerin olmasına rağmen 2021 yılında kaydedilen 7 bin 300 nefret suçunun, son 10 yılın en yüksek üçüncü sayısı olduğu açıklandı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Soruşturma Bürosu yayınladığı raporda ülkenin en büyük emniyet merkezlerinden bazılarının da aralarında bulunduğu binlerce merkezin suçlarla ilgili verileri bildirmemesi sebebiyle nefret suçu sayısının eksik hesaplandığı belirlendi.

Los Angeles ve New York gibi büyük şehirlerin yanı sıra California ve Florida dahil çok sayıda eyaletin emniyet merkezlerinin raporlama sistemindeki değişiklikler sebebiyle raporda 2021'deki suç oranlarının FBI'a eksik gönderildiği açıklandı. Bu eksik verilere rağmen nefret suçlarının arttığı kayıtlara geçti.

2021'de nefret suçu verilerini FBI'a bildiren kolluk kuvvetlerinin oranının üçte ikiden az olduğu da açıklanan bilgiler arasında yer alıyor.

ASLINA UYGUN ŞEKİLDE VERİ TOPLANMALI

İftira ve İnkârla Mücadele Birliği Başkanı Jonathan Greenblatt, kolluk kuvvetlerini nefret suçları için aslına uygun şekilde veri toplamaya davet ederek ülke çapındaki büyük eyaletlerin ve şehirlerin nefret suçu verilerini rapor etmedeki başarısızlığın affedilmeyeceğini vurguladı. Greenblatt “ülke genelinde dışlanmış toplulukların acılarını yaşanmamış kılıyor" şeklinde konuştu.

Greenblatt, raporda belgelenen yaklaşık 7 bin 300 nefret suçunun son 10 yılın en yüksek üçüncü sayısı olduğunu dile getirdi.

FBI raporu 2020'den 2021'e küçük bir düşüş yaptığını işaret ederken, yapılan diğer araştırmalar geçen yılda nefret suçlarının artışını ortaya çıkarttı.

California Eyalet Üniversitesi’ndeki Nefret ve Aşırılık Çalışmaları Merkezi, polis verilerinden yararlanarak, 20 eyalette yaptığı bir analizde 2020-2021 suç oranlarında yüzde 21'lik artış yaşandığına dikkat çekti.

Yapılan araştırma sonucunda, 1 milyondan fazla kişinin yaşadığı şehirlerde nefret suçları yüzde 39 arttığı ve özellikle Asyalılara karşı nefret suçlarında dikkat çekici yükseliş olduğu öne sürüldü.

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