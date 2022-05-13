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Fed Başkanı, ekonomide yumuşak inişin kontrol edemedikleri faktörlere bağlı olabileceğini söyledi

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ekonomide çok önemli rol oynayacak jeopolitik gelişmeler olduğunu, ekonominin yumuşak bir iniş yapıp yapamayacağının kontrol edemedikleri faktörlere bağlı olabileceğini ifade etti.
Fed Başkanı, ekonomide yumuşak inişin kontrol edemedikleri faktörlere bağlı olabileceğini söyledi

Powell, "Marketplace" isimli radyo programında verdiği röportajda, enflasyonun çok yüksek olduğunu ve bunu kontrol altına alacak araçlara sahip olduklarını söyledi.

Birçok ülkenin merkez bankası yetkililerinin aynı türden sorunlarla karşı karşıya olduğuna işaret eden Powell, "Dünyanın dört bir yanında küresel ekonomiler bir dizi enflasyonist şoktan etkilendi." değerlendirmesinde bulundu.

"İşler beklenenden kötüye giderse daha fazlasını yapmaya hazırız"
Powell, enflasyonu yüzde 2'ye düşürme sürecinin biraz sancılı olacağını belirterek, yüksek enflasyonla mücadele etmemenin ve yerleşmesine izin vermenin daha acı verici olduğunu aktardı.

Yüksek enflasyona izin vermenin çok daha derin bir gerileme anlamına geleceğini anlatan Powell, para politikası yapmak için çok zorlu bir ortam olduğunu düşündüğünü aktardı.

Powell, hedeflerinin ekonomiyi resesyona sokmadan ve iş gücü piyasasını güçlü tutarak enflasyonu tekrar yüzde 2'ye çekmek olduğunu dile getirdi. Jerome Powell, "Bence gerçekten yapamayacağımız tek şey fiyat istikrarını yeniden sağlamakta başarısız olmak." dedi.

Bankanın gelecek iki toplantısında 50 baz puanlık ek faiz artırımlarının yapılmasının uygun olacağını düşündüklerini yineleyen Powell, işler beklenenden daha iyi giderse daha azını, daha kötü giderse daha fazlasını yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

"Yumuşak iniş kolay olmayacak"
Powell, ekonomide "yumuşak inişin" iş gücü piyasasını güçlü tutarken yüzde 2'lik enflasyona geri dönüş olduğunu belirterek, "Birkaç nedenden dolayı bunu hemen başarmak oldukça zor. Birincisi işsizlik çok düşük, iş gücü piyasası aşırı derecede sıkı ve enflasyon çok yüksek. Bu yüzden zor olacak, kolay olmayacak. Yine de oraya gitmemiz için yollar olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Fiyat istikrarına dönmek için bankanın araçlarını kullanmakta kararlı olduklarının altını çizen Powell, talebi kontrol edebileceklerini ancak politikalarla arzı etkileyemeyeceklerini, arzın burada "hikayenin büyük bir parçası" olduğunu kaydetti.

Powell, ekonomide çok önemli bir rol oynayacak dünya çapında jeopolitik gelişmeler olduğuna işaret ederek, "Yumuşak bir iniş yapıp yapamayacağımız, aslında kontrol etmediğimiz faktörlere bağlı olabilir." diye konuştu.

Geçmişe yönelik değerlendirmede de bulunan Powell, "Oranları biraz daha erken yükseltmemiz muhtemelen bizim için daha iyi olurdu." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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