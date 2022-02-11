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Fed, bu yıl bankaları işsizliğin arttığı ve ticari gayrimenkul fiyatlarının düştüğü senaryoda test edecek

ABD Merkez Bankası, bu yıl yapılacak stres testlerinde bankaların, işsizliğin yüzde 10'a çıktığı, ticari gayrimenkul fiyatlarının yüzde 40 azaldığı ve varlık fiyatlarında çöküş yaşandığı gibi aşağı yönlü senaryolara tabi tutulacağını bildirdi.
Fed, bu yıl bankaları işsizliğin arttığı ve ticari gayrimenkul fiyatlarının düştüğü senaryoda test edecek

Fed, 2022 yılında bankaların tabi tutulacağı stres testlerinin varsayımlara dayanan senaryolarını yayımladı.

Bankadan yapılan açıklamada, bu yıl 34 büyük bankanın stres testine tabi tutulacağının bilgisi verilerek, bu bankaların ticari gayrimenkul ve kurumsal borç piyasalarında artan stresle birlikte ciddi bir küresel durgunluğa karşı test edileceği aktarıldı.

Açıklamada, stres testleriyle varsayımsal durgunluk senaryoları altında bankalarının dayanıklılığının değerlendirildiği kaydedilerek, söz konusu senaryoların tahminler olmadığı vurgulandı.

Bu yılki senaryoda ABD'de işsizlik oranının iki yıl için yüzde 10'luk zirveye ulaştığının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, işsizlik oranındaki büyük artışa, ticari gayrimenkul fiyatlarındaki yüzde 40'lık düşüş ve artan piyasa oynaklığı da dahil olmak üzere varlık fiyatlarında bir çöküşün eşlik ettiği ifade edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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