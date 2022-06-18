  • BIST 2.533,33
  • Altın 1024.437
  • Dolar 17.3242
  • Euro 18.1758
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 27 °C
»

Fed fiyat istikrarını sağlama taahhüdünün 'koşulsuz' olduğunu vurguladı

ABD Merkez Bankası (Fed), enflasyonun birçok ekonomide yükselmeye devam ettiğini belirterek, fiyat istikrarını sağlama taahhütlerinin "koşulsuz" olduğunu ifade etti.
Fed fiyat istikrarını sağlama taahhüdünün 'koşulsuz' olduğunu vurguladı

Fed tarafından ABD Kongresi için yılda iki kez hazırlanan yarı yıllık Para Politikası Raporu'nun haziran sayısı yayımlandı.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın haftaya Kongre'de sunacağı raporda, enflasyonun Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) uzun vadeli yüzde 2'lik hedefinin oldukça üzerinde seyrettiği aktarıldı.

Raporda, fiyat baskılarının arz ve talep dengesizliklerini, yüksek enerji ve gıda fiyatlarını ve son derece sıkı iş gücü piyasasından da kaynaklanan daha geniş fiyat baskılarını yansıttığı kaydedildi.

Genel ekonomik faaliyetin yılın ilk çeyreğinde yavaşlamasına rağmen hanehalkı harcamaları ve işletmelerin sabit yatırımlarının güçlü kalmaya devam ettiğine işaret edilen raporda, son göstergelerin özel sabit yatırımların ılımlı olabileceğini ancak tüketici harcamalarının güçlü olduğunu gösterdiği bildirildi.

Raporda, "Reel gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) ikinci çeyrekte ılımlı bir artış yolunda görünüyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Komitenin yüksek enflasyonun önemli zorluklar getirdiğinin farkında olduğu vurgulanan raporda, "Komitenin, güçlü bir iş gücü piyasasının sürdürülmesi için gerekli olan fiyat istikrarını yeniden sağlama taahhüdü koşulsuzdur." ifadesi kullanıldı.

"Enflasyon birçok ekonomide yükselmeye devam etti"
Raporda, finansal koşulların bu yıl önemli ölçüde sıkılaştığına işaret edilerek, daha sıkı finansal koşulların bazı finansman faaliyetleri üzerinde baskı oluşturmaya başlamış olabileceği kaydedildi.

Fed'in raporunda, beklenenden daha yüksek enflasyon, Kovid-19 ile ilgili devam eden arz kesintileri ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı gibi bir dizi olumsuz şokun yaşanmasına rağmen emtia piyasalarında bazı geçici yüksek stres seviyeleri yaşansa da finansal sistemin dirençli olduğu aktarıldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Çin'deki Kovid-19 salgınına karşı alınan karantina önlemleri kaynaklı yeni "rüzgarlara" rağmen ekonomik faaliyetin birçok yabancı ekonomide toparlanmaya devam ettiği belirtilen raporda, "Bu ters rüzgarlar emtia fiyatlarını yükseltti, arz kesintilerini kötüleştirdi ve hanehalkı ile iş güvenini azalttı, dolayısıyla dış ekonomik faaliyetteki toparlanmayı yavaşlattı." değerlendirmesine yer verildi.

Raporda, "ABD'de olduğu gibi yurt dışında da tüketici enflasyonu yüksek ve yükselen enerji, gıda ve diğer emtia fiyatlarının yanı sıra tedarik zinciri kısıtlamalarıyla desteklenerek birçok ekonomide yükselmeye devam etti." ifadesi kullanıldı.

Yüksek enflasyona karşı birçok merkez bankasının politika faizlerini yükselttiği ve bazılarının bilançolarının boyutunu küçültmeye başladığına işaret edilen raporda, dış finansal koşullar yılın başından bu yana önemli ölçüde sıkılaştığı kaydedildi.

Raporda, tedarik zinciri darboğazlarının yerli ve yabancı firmalar için önemli bir engel olmaya devam ettiği belirtilerek, küresel tedarik zincirleri için daha fazla risk olduğu vurgulandı.

Çin'de Kovid-19 karantinalarının ülkede sanayi üretiminde 2020'nin başından bu yana en büyük aylık düşüşe neden olduğu, aynı zamanda uluslararası yük taşımacılığını da aksattığı aktarılan raporda, Ukrayna'daki savaşın ise enerji ve gıda fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam ettiği ve bazı imalat sanayi girdi tedariklerinde aksama riskini arttırdığına dikkat çekildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Küresel piyasalarda resesyon korkusu güçleniyor17 Haziran 2022 Cuma 09:47
  • Altın negatif haftalık kapanışa ilerliyor17 Haziran 2022 Cuma 09:36
  • Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor17 Haziran 2022 Cuma 09:35
  • ABD'deki Türk iş insanları New York'ta Türkevi'nde bir araya geldi17 Haziran 2022 Cuma 09:26
  • İngiltere Merkez Bankası politika faizini artırdı16 Haziran 2022 Perşembe 15:21
  • Merkez Bankası'nın rezervleri açıklandı16 Haziran 2022 Perşembe 15:08
  • Konut fiyatları Nisan ayında yüzde 127 arttı16 Haziran 2022 Perşembe 15:05
  • Bankacılık sektörü kredi hacmi yükseldi16 Haziran 2022 Perşembe 14:40
  • BOTAŞ'tan 39 LNG kargosu alım ihalesine ilişkin açıklama16 Haziran 2022 Perşembe 13:07
  • Motorine bir zam daha geliyor16 Haziran 2022 Perşembe 12:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti