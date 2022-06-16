Fed kararı sonrası dolar ve altında son durum

Dün piyasaların gözü Fed'in faiz kararına çevrilmişti. Fed 75 baz puanlık faiz artırımına giderek 1994'ten bu yana ilk kez 75 baz puanlık faiz artırım kararı aldı.
Söz konusu artırım beklentilere paralel gerçekleşti. Geçen cuma ABD'de mayıs ayı enflasyonunun yüzde 8.6 ile 41 yılın zirvesine yükseldiği açıklandı. Enflasyonun beklentiyi aşmasıyla ise piyasalarda 75 baz puan artırım fiyatlanmaya başlamıştı.
Dün gece kararın ardından dolar/TL'de önemli bir hareket yaşanmadı. Kur 17.25-1728 aralığında hareket etti.
Dolar yeni güne 17.27, Euro ise 18.07 liradan başladı.
ALTIN FİYALARINDA SON DURUM
Gram altın yeni güne 1017 TL'den başlarken ONS altın 1833 dolardan işlem görüyor.
Gram altın: 1017 TL
Çeyrek altın: 1680 TL
22 ayar altın: 958 TL
18 ayar altın: 742 TL
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