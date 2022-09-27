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Fed sonrası dolarda yükseliş devam ediyor

Küresel piyasaların resesyon ve enerji kriziyle negatif başladığı haftanın ilk işlem gününde Dolar/TL'de 18,47 TL ile yeni zirvesini gördü.
Fed sonrası dolarda yükseliş devam ediyor

Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışı ile beraber dolar güçlenmeye devam ediyor.

Serbest piyasada dolar 18,47 liradan işlem görürken, Euro ise 17,82 liradan el değiştiriyor.

Geçtiğimiz hafta Fed'in faizi 75 baz puan artırarak yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltti. Bankanın 75 baz puanlık artışı 1994'ten bu yana tek seferde gerçekleştirilen en hızlı faiz artışı oldu.

 STERLİN, DOLAR KARŞISINDA EN DÜŞÜK SEVİYEYİ GÖRDÜ!

İngiliz hükümetinin 45 milyar sterlin hacmindeki vergi indirim paketinin duyurmasının ardından İngiliz sterlini, dolar karşısında 1,0350 ile tüm zamanların en düşük seviyesini gördü.

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