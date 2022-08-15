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Fenalaşan yolcusunu sırtına yükleyip hastaneye götürdü

Ankara'da özel halk otobüsü şoförlüğü yapan Fırat Kaya, aracıyla seyir halindeyken fenalaşan yolcusunu sırtına yükleyip hastaneye taşıdı, büyük takdir topladı.
Fenalaşan yolcusunu sırtına yükleyip hastaneye götürdü

Ankara'da özel halk otobüsü şoförlüğü yapan Fırat Kaya, aracıyla seyir halindeyken fenalaşan yolcusunu sırtına yükleyip hastaneye taşıdı, büyük takdir topladı. 

Başkent Keçiören'de özel halk otobüsü sürücülüğü yapan 27 yaşındaki Fırat Kaya, akşam saat 20.30 sıralarında Sanatoryum Caddesi üzerinde seyir halindeyken yolcularından birisinin fenalaştığını fark etti. Baygınlık geçirenin hamile bir kadın olduğunu gören Kaya, duraklarda durmadı ve otobüsünü Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis Polikliniğine sürdü. Aracıyla hastane giriş kapısına kadar gelen Kaya, içerideki diğer yolcularından yardımıyla fenalaşan kadını sırtına yükledi ve içeride bulunan sedyelere kadar taşıdı. Sergilediği davranışıyla herkese örnek olan Fırat Kaya büyük taktir topladı. Hastanede tedavi altına alınan kadının ise durumunun iyi olduğu ve tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Korku dolu o anlar ise olayın yaşandığı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇOK ÜZÜCÜ BİR DURUMDU

Yaşanılan anları anlatan şoför Fırat Kaya, “Atapark istikametine giderken iki koltuk arkamdaki kadın rahatsızlandı. Yolculardan birisi, arkadaşımız hamile olduğunu söyledi. Ben de sıradaki durakta durmadan Keçiören Araştırma Hastanesine doğru gittim. Hastaneye vardığımızda arkadaşım sedye istemeye gitti. 3-4 dakika bekledik ama sedye gelmedi. Arkadaşımızı koltuktan kaldırmak istedik, koridora yığıldı. Ağlamaya başladı ben dayanamadım. Sırtıma yükleyip acile kadar seri bir şekilde götürmek istedim. O an çok üzüldüm bana karşı baktı, ağladı dayanamadım. Çok üzücü bir durumdu. Hastane de acil servise kadar götürdüm bıraktım” diye konuştu. 

HERKES BÖYLE OLMALI

Olumlu tepkilerle karşıladığını söyleyen Kaya, şöyle devam etti: “Teşekkür ediyorlar Allah razı olsun diyorlar duaları yeter. Herkesin böyle duyarlı olmasını istiyorum. Kadını tanımıyordum. Yardım etmek istedim. Elimden geleni yaptım. İnşallah durumu da iyidir.” 

Yaptığı örnek davranışla herkesin takdirini toplayan genç adamın baygınlık geçiren kadını hastaneye götürmek üzere otobüsten çıkardığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

 

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