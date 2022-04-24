  • BIST 2.472,50
  • Altın 915.272
  • Dolar 14.7337
  • Euro 15.9092
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 26 °C
»

Fener Rum Patrikhanesi'nde Paskalya ayini yapıldı

Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan ve Hazreti İsa'nın yeniden dirildiğine inanılan günün kutlandığı Paskalya Bayramı dolayısıyla Fener Rum Patrikhanesi'nde ayin düzenlendi.
Fener Rum Patrikhanesi'nde Paskalya ayini yapıldı

Aya Yorgi Kilisesi'nde Patrik Bartholomeos'un yönettiği ayinle gece saatlerinde başlayan programlar, sabah düzenlenen farklı bir ayinle sona erdi.

Sabah kiliseye gelen cemaat mensupları ayine katılmak için girişte uzun kuyruk oluşturdu.

Geleneksel Paskalya çöreği yapıp getiren ziyaretçiler, kilisenin girişinde mum yaktı.

Kilisenin içindeki ayini ayakta izleyen ziyaretçiler, okunan ilahiye bazı bölümlerde eşlik etti. Kadın ziyaretçiler kilisede saçlarını örttü.

Ayinin bitmesinin ardından, Patrik Bartholomeos ziyaretçilere Paskalya çöreği hediye etti.

Kırk günlük özel orucun ardından düzenlenen Paskalya etkinlikleri çerçevesinde perşembe günü de ayin düzenlenmiş, Miron yağı kutsama töreni gerçekleşmişti. Geçen yılki Paskalya ayinine koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle sınırlı sayıda kişi katılmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'nin hava savunma sistemleri bu tesisten çıkacak24 Nisan 2022 Pazar 13:02
  • Konya'da drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza24 Nisan 2022 Pazar 13:01
  • Pendik'te korna çalma kavgası24 Nisan 2022 Pazar 12:04
  • Yılın ilk çeyreğindeki trafik kazalarında 394 kişi hayatını kaybetti24 Nisan 2022 Pazar 11:47
  • İzmir'deki Çakalburnu Lagünü ve kent ormanında ilkbahar güzelliği24 Nisan 2022 Pazar 11:19
  • Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi24 Nisan 2022 Pazar 11:18
  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan HDP'li Paylan'ın kanun teklifine tepki24 Nisan 2022 Pazar 11:18
  • Fransa'da halk yeni cumhurbaşkanını seçiyor24 Nisan 2022 Pazar 10:44
  • Anayasa Mahkemesi 60. yaşını kutluyor24 Nisan 2022 Pazar 10:43
  • Oto yıkamacıdan 120 bin liralık malzeme hırsızlığı kamerada24 Nisan 2022 Pazar 10:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti