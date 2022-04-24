Fener Rum Patrikhanesi'nde Paskalya ayini yapıldı

Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan ve Hazreti İsa'nın yeniden dirildiğine inanılan günün kutlandığı Paskalya Bayramı dolayısıyla Fener Rum Patrikhanesi'nde ayin düzenlendi.

Aya Yorgi Kilisesi'nde Patrik Bartholomeos'un yönettiği ayinle gece saatlerinde başlayan programlar, sabah düzenlenen farklı bir ayinle sona erdi. Sabah kiliseye gelen cemaat mensupları ayine katılmak için girişte uzun kuyruk oluşturdu. Geleneksel Paskalya çöreği yapıp getiren ziyaretçiler, kilisenin girişinde mum yaktı. Kilisenin içindeki ayini ayakta izleyen ziyaretçiler, okunan ilahiye bazı bölümlerde eşlik etti. Kadın ziyaretçiler kilisede saçlarını örttü. Ayinin bitmesinin ardından, Patrik Bartholomeos ziyaretçilere Paskalya çöreği hediye etti. Kırk günlük özel orucun ardından düzenlenen Paskalya etkinlikleri çerçevesinde perşembe günü de ayin düzenlenmiş, Miron yağı kutsama töreni gerçekleşmişti. Geçen yılki Paskalya ayinine koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle sınırlı sayıda kişi katılmıştı.