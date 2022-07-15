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Fenerbahçe 10 futbolcuyu UEFA'ya bildirmedi!

Fenerbahçe’nin Dinamo Kiev maçı için UEFA'ya gönderdiği 25 kişilik listede yer almayan isimler belli oldu.
Fenerbahçe 10 futbolcuyu UEFA'ya bildirmedi!

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turunda karşılaşacağı Dinamo Kiev maçı öncesinde UEFA'ya gönderdiği isim listesi belli oldu.

Sarı-lacivertli ekibin listesinde; Kim Min Jae, Tisserand, Gustavo, Samatta, Lemos, Caulker, Meyer, Nazım Sangare, Çağtay Kurukalıp ve Tiago Çukur yer almazken yeni transferlerden Arao, Lincoln, Joshua King, Emre Mor ve Bruma dahil edildi.

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği 25 kişilik kadro şu isimlerden oluşuyor: "Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Novak, Szalai, Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Rossi, Valencia, Pelkas, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Bruma, Arda Güler, Zajc, Crespo, Burak Kapacak, İsmail Yüksek, Emre Mor, Berisha, Serdar Dursun, Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya."

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