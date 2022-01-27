  • BIST 1.997,69
  • Altın 780.74288
  • Dolar 13.6509
  • Euro 15.2208
  • Ankara -4 °C
  • İstanbul 0 °C
  • İzmir 3 °C
  • Konya -13 °C
»

Fenerbahçe, Antalya'da günün ikinci çalışmasını yaptı

Spor Toto Süper Lig'e verilen arada Antalya'da kamp yapan Fenerbahçe, günün ikinci çalışmasını gerçekleştirdi. Sarı lacivertli takımda Novak'ın tedavisi devam ederken, Serdar Aziz ise takımdan ayrı çalıştı.
Fenerbahçe, Antalya'da günün ikinci çalışmasını yaptı

İlk 15 dakikası basına açık olan antrenman teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde 10 genç oyuncunun katılımıyla yapılan ısınma hareketleriyle başlarken, pas ve yükleme çalışmalarıyla sürdü. Kaleciler ise kaleci antrenörü eşliğinde çalıştı.

NOVAK'IN TEDAVİSİNE DEVAM, SERDAR AZİZ AYRI ÇALIŞTI

Sarı lacivertli takımda sakatlığı bulunan ve kampa dahil edilen Filip Novak’ın tedavisi devam ederken, Serdar Aziz de takımdan ayrı bireysel çalışmalar yaptı.

ALTYAPIDAN OYUNCU KAMPTA

Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, Atilla Szalai, Kim Min-Jae, Tisserand, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Valencia, Mert Hakan Yandaş ile Mesut Özil kamp kadrosunda yer almıyor. Fenerbahçe'de altyapıdan 10 oyuncu kadroya dahil edilerek Antalya'ya getirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Alanyaspor ligde ve kupada iddialı27 Ocak 2022 Perşembe 15:51
  • Singapur Grand Prix'si 7 sezon daha Formula 1'de27 Ocak 2022 Perşembe 14:16
  • VakıfBank'ın dünya şampiyonluğu belgesel oldu27 Ocak 2022 Perşembe 14:00
  • Galatasaray'ın Mısırlı oyuncusu Mustafa Muhammed'in yerine sınava giren arkadaşına gözaltı27 Ocak 2022 Perşembe 13:04
  • Yıldız futbolcu Lionel Messi koronavirüsü atlatamadı27 Ocak 2022 Perşembe 12:33
  • 'Uçan Türk' Fatih Arda, Pekin'e yarım kalan hikayesini tamamlamaya gidiyor27 Ocak 2022 Perşembe 12:32
  • Cleveland Cavaliers'ın galibiyetine Cedi Osman'dan 23 sayılık katkı27 Ocak 2022 Perşembe 10:40
  • Cem ve Salih hafta sonu Formula Regional Asya'nın ikinci ayağında yarışacak27 Ocak 2022 Perşembe 09:29
  • Milli futbolcu Okay Yokuşlu, Enes Ünal'ın takımı Getafe ile anlaştı26 Ocak 2022 Çarşamba 16:19
  • Yapımcı Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de transfer kısıtlamaları kaldırıldı26 Ocak 2022 Çarşamba 16:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti