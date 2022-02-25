Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Çekya ekibi Slavia Prag'a 3-2 yenilen Fenerbahçe, organizasyona veda etti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Çekya ekibi Slavia Prag'a 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, organizasyona veda etti.

Eden Arena'da oynanan maça etkili başlayan Slavia Prag, 19. dakikada Schranz'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım, 27. dakikada Sor ile farkı 2'ye çıkardı. Maçı bırakmayan Fenerbahçe, 39. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın şık golüyle farkı 1'e indirdi ve ilk yarı Slavia Prag'ın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıya da oldukça baskılı başlayan Slavia Prag, 63. dakikada Sor'un fileleri havalandırmasıyla skoru 3-1'e getirdi. Fenerbahçe, 90. dakikada Mergim Berisha'nın golüyle farkı tekrar 1'e indirdi. Karşılaşmayı 3-2 kazanan Slavia Prag, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.

İlk maçta da rakibine aynı skorla yenilen Fenerbahçe ise organizasyondan elendi.

Avrupa serüvenini 3 galibiyetle tamamladı

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa kupalarında 3 galibiyet aldı.

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde toplam 10 maça çıktı. Fenerbahçe, bu müsabakalarda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 17 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 16 gol gördü.

Değişiklik fırsatı bulamadan ikinci golü yedi

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlık yaşadığı pozisyonun ardından oyuncu değişikliği yapma fırsatı bulamadan ikinci golü kalesinde gördü.

Karşılaşmanın 25. dakikasında Ferdi Kadıoğlu yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Fenerbahçe kulübesi bu futbolcunun yerine Nazım Sangare'yi oyuna almak için hazırlık yaparken, Slavia Prag'da Yira Sor 27. dakikada topu filelere gönderdi.

Sarı-lacivertli ekip 10 kişi oynadığı bu dakikada 2-0 geriye düşerken, Nazım Sangare ancak 28. dakikada oyuna dahil olabildi.

Fenerbahçe yine turu çeviremedi

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında ilk maçta yenilgi yaşadığı 31 turun 30'unda elenmekten kurtulamadı.

Fenerbahçe, bu eşleşmelerde tek üstünlüğünü 1998-1999 sezonunda Göteborg'a karşı kurdu. UEFA Kupası'nda İsveç ekibine ilk maçta 2-1 yenilen sarı-lacivertliler, rövanşı 1-0 kazanarak tur atlamıştı.

Avrupa'ya veda eden 4. Türk temsilcisi oldu

Bu sezon Avrupa kupalarında mücadele eden 5 Türk takımının 4'ü elendi.

Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor'dan sonra Avrupa kupalarından elenen dördüncü Türk temsilcisi oldu.

Galatasaray ise Avrupa'da yoluna devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda mücadele edecek.

Öte yandan karşılaşmayı 10 bin 120 seyircinin izlediği anons edildi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar belli oldu

Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu, 8 müsabakayla tamamlandı.

Turu geçen takımlar, adlarını son 16 turuna yazdırdı. Bu turdaki eşleşmeler, 25 Şubat Cuma günü TSİ 15.00'te İsviçre'de düzenlenecek kura çekimiyle belirlenecek.

Bu geceki sonuçların ardından; Olimpik Marsilya, PSV Eindhoven, Leicester City, Bodo/Glimt, Partizan, Slavia Prag, Vitesse ve PAOK son 16 turuna adını yazdırdı.

Turnuvada Türkiye'yi temsil eden tek takım konumundaki Fenerbahçe, evinde 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında, Çekya temsilcisi Slavia Prag'a konuk oldu ve tekrar aynı skorla 3-2 yenilerek turnuvaya veda etti.

Karabağ'ın Teknik Direktörü Gurbanov, oyuncusunun elle attığı golü iptal ettirdi

Fransa'nın Olimpik Marsilya takımını konuk eden Azerbaycan'ın Karabağ takımının Teknik Direktörü Gurbanov Gurbanov, oyuncusunun elle attığı golü iptal ettirdi. Bakü'de Tofig Bahramov Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 34. dakikasında Karabağlı futbolcu İbrahima Wadji topu rakip kaleye gönderdi. Maçı 1-0 üstünlükle götüren Olimpik Marsilyalı oyuncular golün elle atıldığı gerekçesiyle hakeme itiraz etti.

Karabağ takımının Teknik Direktörü Gurbanov, Wadji'yi yanına çağırarak gol atarken elini kullanıp kullanmadığı sordu. Wadji topa eliyle dokunduğu itiraf edince Gurbanov da hakemi uyarak golün iptal edilmesini talep etti. Bu durum üzerine karşılaşmanın hakemi golü iptal etti. Karşılaşmayı 0-3 kaybeden Karabağ, UEFA Avrupa Konferans Ligine veda etti.

Play-off rövanş maçları ve ilk maçları skorları şöyle:

Karabağ (Azerbaycan): 0 - Olimpik Marsilya (Fransa): 3 (1-3)

Maccabi Tel Aviv (İsrail): 1 - PSV Eindhoven: 1 (0-1)

Randers (Danimarka): 1 - Leicester City (İngiltere): 3 (1-4)

Bodo/Glimt (Norveç): 2 - Celtic (İskoçya): 0 (3-1)

Partizan (Sırbistan): 2 - Sparta Prag (Çekya): 1 (1-0)

Slavia Prag (Çekya): 3 - Fenerbahçe: 2 (3-2)

Vitesse (Hollanda): 2 - Rapid Wien (Avusturya): 0 (1-2)

PAOK (Yunanistan): 2 - Midtjylland (Danimarka): 1 (0-1) - Penaltılarla 5-3 PAOK turu geçti