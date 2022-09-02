Fenerbahçe Batshuayi'yi açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, transferi için kulübüyle anlaşma sağladığı Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi’yi bonservisiyle birlikte kadrosuna kattı.

Batshuayi, kendisini 2+1 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imzada yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki de yer aldı.

Sarı-lacivertli kulüp, Kamuyu aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada ise "Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Chelsea FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak 3.500.000 Avro ödenecektir. Futbolcuya 2022-2023 sezonu için 3.000.000 Avro, 2023-2024 sezonu için 3.000.000 Avro ve 2024-2025 sezounu opsiyonlu olmak üzere 3.000.000 Avro ödenecektir" ifadelerine yer verdi.