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Fenerbahçe Beko final serisinde durumu 2-0'a getirdi

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, kendi sahasında Anadolu Efes’i 93-78 mağlup ederek seride durumu 2-0’a getirdi.
Fenerbahçe Beko final serisinde durumu 2-0'a getirdi

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan müsabakaya Alexander Djordjevic yönetimindeki Fenerbahçe Beko; Henry, De Colo, Biberovic, Booker, Vesely ilk beşiyle başladı. Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes ise Micic, Larkin, Bryant, Moerman, Pleiss ilk beşiyle parkeye çıktı.

Fenerbahçe Beko, Booker, Vesely ve De Colo’nun sayılarıyla maça başlarken, Anadolu Efes hücumda istediği ritmi yakalayamadı ve ilk 4 dakika sonunda Ergin Ataman molasına başvurdu: 7-2. Pleiss ve Micic’in devreye girmesiyle vites yükselten Anadolu Efes, periyodun kalan bölümünde yakaladığı 18-11’lik seriyle periyodu 20-18 önde tamamladı.

Ev sahibi ekip, Guduric’in sorumluluk almasıyla hücumda etkisini artırırken, Anadolu Efes hücumda tıkandı ve 13’üncü dakika sonunda Fenerbahçe’nin 11 sayılık üstünlüğüyle (31-20) Anadolu Efes molasına gidildi. 36-12’lik periyot skoruyla oyunu domine eden Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 22 sayı farkla önde gitti: 54-32.

Elijah Bryant’ın hücumda ritmini yakalamasıyla üst üste sayılar bulan Anadolu Efes’e Booker’ın pota altı oyunuyla karşılık veren Fenerbahçe, 25’inci dakikada sonunda farkın kapanmasına müsaade etmedi: 63-42. Periyodun kalan bölümünde de oyun ve skor üstünlüğünü rakibine bırakmayan sarı-lacivertli ekip, maçın final periyoduna 25 sayı farkla önde girdi: 74-49.

Karşılaşmanın son periyodunda iki takım da yedek ağırlıklı beşlerine şans verdi. Bu bölümde Anadolu Efes farkı azaltsa da Fenerbahçe Beko sahadan 93-78’lik galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertli ekip bu galibiyetle birlikte seride durumu 2-0’a getirdi.

3 galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinin üçüncü maçı, 11 Haziran Cumartesi günü saat 19.00’da Anadolu Efes’in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak.

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