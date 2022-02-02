  • BIST 2.015,43
  • Altın 767.55243
  • Dolar 13.394
  • Euro 15.0989
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 3 °C
»

Fenerbahçe Beko, LDLC ASVEL'i 85-76 yendi

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'i 85-76 yendi.
Fenerbahçe Beko, LDLC ASVEL'i 85-76 yendi

Fenerbahçe Beko, bu sonuçla galibiyet sayısını 10'a çıkarırken, Fransa temsilcisi 14. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmaya ASVEL hızlı başladı ve ilk iki dakikada 7-0'lık seri yakaladı. Şehmus Hazer ve Pierre'in sayılarıyla toparlanan sarı-lacivertli ekip, 4. dakikada mücadelede ilk kez öne geçti: 13-12. Dengede geçen ilk çeyreğin son 2 dakikasına 21-21'lik eşitlikle girildi. Kalan bölümde Guduric ile etkili olan sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 29-23 önde kapattı.

İkinci çeyreğe 5-0'lık seriyle giren Fenerbahçe Beko, 13. dakikada 12 sayılık farkı yakaladı: 38-26. Fransız ekibi, 8-0'lık seri yakalayarak 15. dakikada farkı 4'e düşürdü: 38-34. Son bölümü dengede geçen ikinci çeyrekte üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 47-41 üstün gitti.

İkinci yarıya ASVEL hızlı başladı. Fransız ekibinin 12 sayısına, Fenerbahçe 2 sayıyla karşılık verdi ve ASVEL, 23. dakikada 53-49'luk üstünlüğü yakaladı. Guduric'in önderliğinde toparlanan sarı-lacivertliler, 6-0'lık seriyle tekrar öne geçti: 55-53. Karşılıklı basketlerle süren üçüncü çeyrekte Fenerbahçe bitime 34 saniye kala Guduric'in 3 sayılık basketiyle 64-63 öne geçti ve final periyoduna 1 sayılık avantajla girdi.

Son çeyreğin ilk bölümü karşılıklı basketlerle geçildi. Sarı-lacivertliler, yakaladığı 6-0'lık seriyle 35. dakikada farkı 7'ye yükseltti: 73-66. Son bölümde rakibinin farkı eritmesine izin vermeyen Fenerbahçe, salondan 9 sayı farkla galip ayrıldı: 85-76.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Galatasaray Kulübü eski başkanı Adnan Polat'tan Burak Elmas'a destek01 Şubat 2022 Salı 15:47
  • Barcelona'nın 1,3 milyar avro borcundan eski yönetim sorumlu tutuldu01 Şubat 2022 Salı 15:11
  • Galatasaraylı isim Eyüpspor'da01 Şubat 2022 Salı 13:09
  • İşitme engeliler, olimpiyatlarda tüm branşlarda derece hedefliyor01 Şubat 2022 Salı 11:39
  • Anadolu Efes, CSKA Moskova'ya konuk olacak01 Şubat 2022 Salı 11:38
  • NBA'de Cedi 12 asistle kariyer rekorunu kırdı01 Şubat 2022 Salı 10:36
  • Everton, Dele Alli'yi renklerine bağladı01 Şubat 2022 Salı 09:27
  • Inaki Pena, Galatasaray'da01 Şubat 2022 Salı 09:18
  • Domenec Torrent: Amacım uzun yıllar burada kalmak01 Şubat 2022 Salı 09:17
  • Galatasaray, Inaki Pena’yı açıkladı31 Ocak 2022 Pazartesi 21:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti