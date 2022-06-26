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Fenerbahçe Beko, milli basketbolcu Wilbekin'i 3 yıllığına renklerine bağladı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ABD asıllı Türk oyuncu Scottie Wilbekin'i kadrosuna dahil etti.
Fenerbahçe Beko, milli basketbolcu Wilbekin'i 3 yıllığına renklerine bağladı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 2018-2019 sezonundan bu yana İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'de forma giyen 29 yaşındaki oyun kurucu ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Milli oyuncu, Maccabi Tel Aviv'de 3 lig şampiyonluğu yaşadı. 2015-2018 yıllarında Darüşşafaka'da da forma giyen Wilbekin, yeşil-siyahlı ekibin 2018'de ULEB Avrupa Kupası şampiyonluğuna ulaşmasında başrol üstlenmişti.

Kariyeri boyunca THY Avrupa Ligi'nde 175 maça çıkan Scottie Wilbekin, 13,5 sayı, 3,4 asist ve 2 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

Wilbekin, son olarak 2019 FIBA Dünya Kupası'nda A Milli Takım'da görev yapmıştı.

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