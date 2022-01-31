  • BIST 2.005,00
  • Altın 762.49261
  • Dolar 13.3859
  • Euro 14.9486
  • Ankara -2 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya -1 °C
»

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde LDLC Asvel'i konuk edecek

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında yarın Fransa'nın LDLC Asvel ekibini ağırlayacak.
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde LDLC Asvel'i konuk edecek

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde çıktığı 19 maçta 9 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşadı. LDLC Asvel ise yaptığı 22 müsabakanın 9'unu kazanırken, 13'ünü kaybetti.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Fransa'da oynanan maçı LDLC Asvel, 84-82'lik skorla kazanmıştı.

Ligde yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Fenerbahçe Beko'nun 4, LDLC Asvel'in de bir maçı ertelendi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Önder Karaveli teknik direktörlüğe devam etmek istiyor30 Ocak 2022 Pazar 14:34
  • İşitme engelli milli karateci, ilk olimpiyatında madalya istiyor30 Ocak 2022 Pazar 12:32
  • Dünya şampiyonu atlet Coleman 1,5 yıllık ceza sonrası ilk birinciliğini aldı30 Ocak 2022 Pazar 11:31
  • NBA'de Raptors, Heat'i uzatmada yendi30 Ocak 2022 Pazar 10:06
  • Galatasaray Nef, Almanya deplasmanında30 Ocak 2022 Pazar 09:44
  • Eren Albayrak: Hep birlikte yukarılara doğru tırmanacağız29 Ocak 2022 Cumartesi 22:21
  • Başakşehir hazırlık maçında Partizan'ı tek golle geçti29 Ocak 2022 Cumartesi 20:24
  • Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür çalışmalara başladı29 Ocak 2022 Cumartesi 20:24
  • Miha Zajc: Sahada sonuna kadar savaşacağız29 Ocak 2022 Cumartesi 19:26
  • Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçı 23 Şubat'ta oynanacak29 Ocak 2022 Cumartesi 18:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti