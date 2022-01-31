Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde LDLC Asvel'i konuk edecek

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında yarın Fransa'nın LDLC Asvel ekibini ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde çıktığı 19 maçta 9 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşadı. LDLC Asvel ise yaptığı 22 müsabakanın 9'unu kazanırken, 13'ünü kaybetti.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Fransa'da oynanan maçı LDLC Asvel, 84-82'lik skorla kazanmıştı.

Ligde yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Fenerbahçe Beko'nun 4, LDLC Asvel'in de bir maçı ertelendi.