  • BIST 2.438,49
  • Altın 926.066
  • Dolar 14.6714
  • Euro 15.9669
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 8 °C
»

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Maccabi Playtika Tel Aviv'e konuk olacak

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 23. hafta erteleme maçında yarın deplasmanda İsrail ekibi Maccabi Playtika Tel Aviv ile karşılaşacak.
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Maccabi Playtika Tel Aviv'e konuk olacak

Menora Mivtachim Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 19.30'da başlayacak.

Play-off'a kalma şansı bulunmayan Fenerbahçe Beko, 10 galibiyet ve 17 yenilgiyle 12. sırada yer alıyor.

Play-off oynama hakkı elde eden Maccabi Playtika Tel Aviv ise 16 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 5. basamakta bulunuyor.

Bu mücadeleyi İsrail temsilcisinin kazanması halinde, Anadolu Efes'in rakibi İtalyan ekibi AX Armani Exchange Milan olacak. Fenerbahçe Beko'nun sahadan galip ayrılması durumunda ise lacivert-beyazlı takım İspanya ekibi Real Madrid ile eşleşecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Basketbolda erteleme maçları yarın oynanacak12 Nisan 2022 Salı 12:26
  • Dünya şampiyonu milli eskrimci Aleyna Ertürk Ankara'ya geldi12 Nisan 2022 Salı 12:25
  • Süper Lig'de Trabzonspor 32. haftayı da lider tamamladı12 Nisan 2022 Salı 09:33
  • Trabzonspor, 23 haftadır liderliğini sürdürüyor11 Nisan 2022 Pazartesi 14:20
  • Milli golfçü Deniz Sapmaz, Slovakya'da ikinci oldu11 Nisan 2022 Pazartesi 13:58
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor11 Nisan 2022 Pazartesi 12:35
  • NBA'de play-in ve play-off eşleşmeleri belli oldu11 Nisan 2022 Pazartesi 12:35
  • NBA'de normal sezon maçları sona erdi11 Nisan 2022 Pazartesi 12:30
  • Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 5 sezon kalabildi11 Nisan 2022 Pazartesi 12:27
  • Fenerbahçe hisseleri, derbi sonrası yükseldi11 Nisan 2022 Pazartesi 12:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti