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Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde yarın Real Madrid'i konuk edecek

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi 11. hafta maçında yarın İspanya temsilcisi Real Madrid'i ağırlayacak.
Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde yarın Real Madrid'i konuk edecek

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Geride kalan 10 maçta 9 galibiyetle bu haftaya da lider giren sarı-lacivertliler, kendi sahasında Real Madrid engelini aşarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Tek mağlubiyetini Barcelona deplasmanında alan Dimitris Itoudis yönetimindeki sarı-lacivertliler, son olarak çift maç haftasındaki iki deplasman müsabakasından da galibiyetle ayrıldı.

Fransa'da 22 Kasım'da Monaco'yu 96-93'lük skorla geçen Fenerbahçe Beko, 25 Kasım'da da İtalya'da EA7 Emporio Armani Milan'ı özellikle ikinci devredeki etkili oyunuyla 82-72'lik skorla devirdi.

Sarı-lacivertli ekip, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde de deplasmanlarda üst üste gerçekleşen iki derbi mücadelesinden galibiyetle ayrılmayı bildi. 27 Kasım'da Galatasaray Nef'i 97-91 yenen Fenerbehçe Beko, 29 Kasım'da da Beşiktaş Emlakjet'i 81-72 mağlup ederek bu kulvarda da liderliğini sürdürdü.

BJELİCA VE WİLBEKİN FORMA GİYEMEYECEK

Fenerbahçe Beko'da sakatlıkları devam eden Nemanja Bjelica ile Scottie Wilbekin, Real Madrid karşısında forma giyemeyecek.

Tedavisi süren Nemanja Bjelica ile Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Nef'le oynanan derbi maçta sakatlanan ve 2-3 hafta parkelerden uzak kalacağı duyurulan Scottie Wilbekin, yarın takımdaki yerlerini alamayacak.

REAL MADRİD'İN 10 MAÇTA 7 GALİBİYETİ VAR

İspanya temsilcisi Real Madrid, bu sezon 10 karşılaşmada 7 kez galip geldi.

Puan sıralamasında 3'üncülükte yer alan eflatun-beyazlılar, son çift maç haftasında, deplasmanda 22 Kasım'da Valencia Basket'i 80-73, evinde de 24 Kasım'da Partizan'ı 105-97 mağlup etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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