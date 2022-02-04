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Fenerbahçe Beko üst üste dördüncü galibiyetini aldı

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Beko, İtalya deplasmanında AX Armani Exchange Milan'ı 71-60 yendi.
Fenerbahçe Beko üst üste dördüncü galibiyetini aldı

Üst üste dördüncü, son 9 maçta ise sekizinci galibiyetini alan Fenerbahçe Beko, iyi performansını sürdürdü. Çift maç haftasını kayıpsız geçen Fenerbahçe Beko, 21. maçında 11. galibiyetini elde etti. AX Armani Exchange Milan'ın 5 maçlık galibiyet serisi ise Fenerbahçe Beko karşısında sona erdi. İtalyan temsilcisi 22. maçında 7. yenilgisini yaşadı.

Maça iyi başlayan AX Armani Exchange Milan, ilk 4 dakikayı 8-3 önde geçti. Boyalı alanı iyi kullanan Fenerbahçe Beko, Guduric'in de sayılarıyla ilk çeyreği 18-12 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte Booker, İsmet Akpınar ve Guduric'le etkili olan sarı-lacivertliler, 15. dakikada farkı 16'ya çıkardı: 18-34. Ev sahibi ekibin Delaney'le farkı eritmesine rağmen Fenerbahçe Beko soyunma odasına 43-34 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğe 9-0'lık seriyle başlayan ev sahibi ekip, 24. dakikada maça dengeyi getirdi: 43-43. Guduric'in hücumdaki performansıyla toparlanan Fenerbahçe Beko, son çeyreğe 54-51 önde girdi.

Son çeyreğe çok iyi savunma yaparak başlayan Fenerbahçe Beko, 34. dakikada 7 sayılık avantaj yakaladı: 53-60. Sarı-lacivertliler, son 1,5 dakikada farkı tekrar çift hanelere (57-67) çıkardı. Fenerbahçe Beko, sahadan 71-60 galip ayrıldı.

Öte yandan karşılaşmanın sona ermesiyle iki takım oyuncuları arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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