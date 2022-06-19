  • BIST 2.533,33
  • Altın 1024.437
  • Dolar 17.3242
  • Euro 18.1758
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 23 °C
»

Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Itoudis oldu

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda Aleksandar Djordjevic'ten boşalan başantrenörlük görevine Yunan çalıştırıcı Dimitris Itoudis getirildi.
Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Itoudis oldu

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, kariyerinde 2 kez THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan tecrübeli başantrenör ile 3 yıllık anlaşmaya varıldı.

Açıklamada, "Bu anlaşmanın kulübümüze ve Dimitris Itoudis'e hayırlı olmasını diliyor, antrenörümüzün sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz." denildi.

Kariyeri hakkında bilgi verilen açıklamada Itoudis'in 2013-2014 sezonunda Türkiye'de Banvit'i çalıştırdığı kaydedildi. Tecrübeli başantrenörün yönetimindeki Bandırma temsilcisinin söz konusu sezonda Süper Lig'de normal sezonu lider bitirdiği hatırlatıldı.

Fenerbahçe'nin unutulmaz başantrenörlerinden Zeljko Obradovic'in 1999-2012 yıllarında Yunanistan'ın Panathinaikos takımında 13 sezon boyunca yardımcılığını yapan 51 yaşındaki çalıştırıcı, Banvit'ten ayrıldıktan sonra 2014'te Rusya temsilcisi CSKA Moskova'nın başına geçti.

Burada 8 sezon geçiren Itoudis, 2 kez THY Avrupa Ligi, altışar kez de VTB Ligi ve Rusya Ligi şampiyonlukları yaşadı.

Avrupa Ligi'nde 2016 ve 2019'da "Alexander Gomelskiy Yılın Koçu" ödülüne layık görülen Yunan çalıştırıcı, VTB'de de beş kez yılın başantrenörü oldu. Dimitris Itoudis, CSKA Moskova'da görev yaptığı süre zarfında 522 resmi maça çıkarken 420 galibiyet elde etti.

Avrupa basketbolunun son dönemdeki en başarılı koçlarından biri olarak gösterilen Dimitris Itoudis, aynı zamanda Yunanistan Milli Takımı'nın başantrenörlüğünü de yapıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda madalya alan sporculara tebrik19 Haziran 2022 Pazar 10:06
  • Beşiktaş'tan Gedson Fernandes paylaşımı18 Haziran 2022 Cumartesi 18:43
  • Atalanta, Merih Demiral'ın bonservisini aldı18 Haziran 2022 Cumartesi 16:43
  • A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan'a yenildi18 Haziran 2022 Cumartesi 11:30
  • Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan'ın sözleşmesini yenilendi17 Haziran 2022 Cuma 19:18
  • Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak veda etti17 Haziran 2022 Cuma 17:25
  • TFF, kurullara istifa çağrısını yeniledi17 Haziran 2022 Cuma 16:25
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'yi kabul etti17 Haziran 2022 Cuma 15:55
  • Beşiktaş, Faslı stoper Romain Saiss'i kadrosuna kattı17 Haziran 2022 Cuma 13:04
  • MotoGP'de sıradaki durak Almanya17 Haziran 2022 Cuma 10:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti